Le patate sono tra gli ortaggi più amati e consumati. Incredibilmente versatili e golose, le patate si prestano a numerosissime preparazioni che vanno dagli antipasti ai contorni. Ecco perché abbiamo svelato le 4 regole d’oro per avere delle patate fritte perfette.

Oggi vogliamo parlare di una preparazione tipica con le patate: le crocchette. Golose, croccanti fuori e morbide dentro le crocchette sono amate sia dai grandi che dai piccini.

Quello che vogliamo fare oggi, però, è suggerire una versione diversa ma altrettanto golosa. Infatti, tutti amano le patate, ma queste insolite ed irresistibili crocchette pronte in soli 20 minuti stanno davvero spopolando ovunque.

Siamo certi che il risultato non deluderà le aspettative e quindi mettiamoci al lavoro e scopriamo gli ingredienti e tutti i passaggi.

Ingredienti

200 gr. di lenticchie;

100 gr. di amido di mais;

200 gr. di cavolo cappuccio;

3 spicchi d’aglio;

200 gr. di carote;

200 gr. di patate;

un mazzetto di prezzemolo;

1 cipolla;

50 gr. di pangrattato;

olio evo q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per iniziare, facciamo cuocere le lenticchie in un tegame salando leggermente l’acqua. Intanto, puliamo e tritiamo finemente le carote e il cavolo cappuccio. Laviamo, sbucciamo le patate e grattugiamole. Trasferiamo tutte le verdure in padella con un filo d’olio. Saliamo e pepiamo a piacere e facciamole cuocere per una decina di minuti.

Quando le lenticchie saranno pronte, scoliamole e trasferiamole in un mixer insieme all’amido di mais, al prezzemolo, alla cipolla e all’aglio. Una volta ottenuta una crema, trasferiamola in un recipiente capiente ed uniamo le verdure precedentemente cotte. Aggiungiamo una manciata di pangrattato ed amalgamiamo tutti gli ingredienti.

A questo punto, preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Mentre aspettiamo che raggiunga la temperatura, foderiamo una teglia con la carta da forno e ungiamola. Formiamo con le mani le nostre crocchette e passiamole nel restante pangrattato. Adagiamole sulla teglia ed inforniamole facendole cuocere per 20 minuti. Quando saranno ben dorate potremo sfornarle e servirle ai nostri commensali.

Consigli

Abbiamo proposto queste crocchette di verdure in una versione più salutare, ovvero facendole cuocere al forno. Tuttavia, nulla ci vieta di farle friggere in abbondante olio di semi. In questo caso, sveliamo che nessuno ha mai pensato a questo straordinario ed inaspettato trucco per pulire l’olio di frittura in un batter d’occhio.

Inoltre, consigliamo di servire queste golose crocchette accompagnate da una deliziosa salsa piccante molto semplice da preparare.

Puliamo un pomodoro, un peperone e tagliamoli a cubetti. In un tegame aggiungiamo una cipolla tritata ed un filo d’olio. Facciamola rosolare un paio di minuti ed uniamo il pomodoro e i peperoni. Aggiungiamo un peperoncino fresco tritato finemente, un cucchiaio di zucchero, 2 di aceto e lasciamo cuocere il tutto per 10 minuti. Saliamo e aggiungiamo pepe a piacere ed infine uniamo anche 3 gocce di tabasco: il risultato sarà strepitoso.

Infine, consigliamo di provare non le solite patate ma finalmente un piatto veloce e super goloso che sta davvero conquistando tutti.