Alimento immancabile nelle nostre cucine per ricette dolci e salati, le uova sono protagoniste di tantissimi piatti.

Nell’impasto di una torta, come base per una crema, come piatto unico per un pranzo veloce. In ogni modo, l’uovo è al centro dei nostri manicaretti, da quelli semplici ai più complessi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Nutrienti e deliziose, non possiamo farne a meno anche per il loro incredibile rapporto qualità-prezzo. È proprio per questo motivo che si considera un cibo povero dal punto di vista economico, ma ricco per le sue proprietà.

Difatti, 100 grammi di uova di gallina apportano elevate quantità di fosforo e potassio, ma anche di colesterolo. Ecco perché gli esperti ne suggeriscono un consumo moderato se si soffre proprio di colesterolo alto.

Tornando alla nostra cucina, c’è un modo che tantissimi adorano di cucinare il classico ovetto: la frittata. Bene, e se oggi ne proponessimo una variante deliziosa e inaspettata? Scopriamola subito.

Tutti amano la frittata ma pochi sanno di poterla gustare in questo modo sensazionale

Ci riferiamo alla frittata-toast, una via di mezzo tra due piatti amatissimi da noi italiani.

Grandi e piccoli ne andranno pazzi e non vedranno l’ora di fare il bis. Vediamo adesso cosa ci serve per goderci un pranzetto tutto per noi.

Ingredienti:

2 fette di toast;

2 uova piccole o medie;

3 fette di formaggio filante a scelta;

1 pomodoro tagliato a fette;

2 foglie di insalata;

½ avocado maturo;

1 cucchiaio di parmigiano grattugiato;

olio e sale q.b.

2 fette di prosciutto cotto (opzionale).

Procedimento

Innanzitutto, prepariamo la nostra frittata: rompiamo le uova in un piatto, aggiungiamo il parmigiano e un pizzico di sale. Mettiamo un po’ d’olio sulla padella e versiamo il nostro composto. Giriamolo da entrambi i lati e non appena sarà cotto a metà, poggiamovi di sopra le due fette di toast, l’una di fronte all’altra. Giriamo la frittata insieme al toast dal lato opposto e aggiungiamo il resto degli ingredienti. Iniziamo con la lattuga e proseguiamo con il formaggio, il pomodoro, il prosciutto e l’avocado. Chiudiamo il tutto a portafoglio, ripiegando la frittata proprio dentro il toast. Continuiamo a cuocere da entrambi i lati per qualche secondo ed ecco che la nostra meraviglia sarà pronta.

Tutti amano la frittata ma pochi sanno di poterla gustare in questo modo sensazionale e che piacerà sicuramente a tutta la famiglia. Per pranzo o cena, bastano pochi minuti e qualche ingrediente per un risultato strepitoso.

Approfondimento

Cremosità e leggerezza con l’ingrediente segreto della morbida frittata pronta in 15 minuti.