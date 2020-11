Dopo mangiato, durante la digestione, il tratto gastrointestinale si contrae generando il rumore intestinale che è detto anche borborigmo o gorgoglio addominale. Tutti alla scoperta del gorgoglio addominale, quando e perché l’intestino fa rumore.

Ma in realtà, e nella maggioranza dei casi, questi rumori dello stomaco non sono udibili. Se non tramite l’auscultazione dell’addome. Nello stesso tempo, tuttavia, l’aumento del gorgoglio addominale, per frequenza e per intensità, fino a sentirlo senza alcun bisogno di auscultazione, può essere, in certi casi, il campanello d’allarme legato a qualche patologia latente.

Tutti alla scoperta del gorgoglio addominale, quando e perché l’intestino fa rumore

Fermo restando che solo il medico specialista può fornire la diagnosi. Va detto, comunque, che qualora il gorgoglio addominale sia frequente ed intenso, potrebbe essere causato da patologie legate ad un cattivo funzionamento dell’intestino. Dalla colite alla gastroenterite, passando per la colite ulcerosa e la gastroenterite virale. Inoltre, non sono da escludere pure le intolleranze e le allergie alimentari, nonché la celiachia. E pure la sindrome dell’intestino irritabile e la diverticolite, fino ad arrivare alla malattia di Crohn. Quest’ultima è un’infiammazione intestinale cronica.

Quali sono i rimedi contro il borborigmo o gorgoglio addominale?

I rimedi atti a contrastare il borborigmo, quindi, dipendono dalla diagnosi del medico. Appunto perchè, come osservato in precedenza, possono essere molteplici le cause del disturbo.

In ogni caso, a prescindere dalla causa, chi soffre di questo disturbo dovrebbe optare, a tavola, per l’assunzione di cibi non troppo elaborati. Quindi non solo leggeri, ma pure facilmente digeribili. Per esempio, evitando le fritture. E puntando su cotture più sane. Preferibilmente quelle a vapore.

Inoltre, i cibi prima di essere ingeriti dovrebbero essere masticati a lungo. Non solo. Chi soffre di borborigmo dovrebbe mangiare sempre ad orari regolari durante la giornata.

Masticando i cibi a lungo, infatti, si evita di ingerire troppa aria che poi porta ad una maggiore generazione e produzione di gas intestinale.