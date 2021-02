Ecco la nostra proposta per avere tutti a tavola per il pranzo della domenica con questo menù goloso a 25 euro di spesa.

La prima portata per il pranzo della domenica

Proponiamo, come primo piatto, le pappardelle con funghi, ricotta e speck. Di veloce e facile esecuzione, sarà apprezzato da tutta la famiglia.

Ingredienti:

a) 400 gr di pappardelle;

b) 200 gr di funghi;

c) 100 gr di speck a striscioline;

d) 100 gr di ricotta;

e) una manciata di prezzemolo;

f) 1 aglio, olio evo e sale q.b.

Ecco come prepararli: versiamo due cucchiai di olio evo in una padella antiaderente per far dorare uno spicchio d’aglio. Facciamo trifolare 200 gr di funghi per circa 15 minuti, poi aggiungiamo del prezzemolo tritato e sale. Scoliamo al dente la pasta, la trasferiamo nella padella coi funghi e saltiamo su fiamma debole, aggiungendo la ricotta.

La seconda portata del nostro menù della domenica

Abbiamo pensato allo stinco di maiale con spezie ed erbe aromatiche. In questo nostro precedente articolo abbiamo già illustrato gli ingredienti, le dosi e relativa preparazione.

Dulcis in fundo, la nostra proposta di dessert per fare felici tutti a tavola per il pranzo della domenica con questo menù goloso a 25 euro

Presentiamo la tenerina bianca. Ingredienti:

a) 200 gr di cioccolato bianco;

b) 100 gr di burro;

c) 80 gr di zucchero semolato;

d) 4 uova a temperatura ambiente;

e) 60 gr di farina 00;

f) 2 cucchiai di cacao amaro in polvere;

g) 1 cucchiaio di zucchero a velo, 1 pizzico di sale.

Fondiamo a bagnomaria il cioccolato bianco e il burro. Trasferiamo in una ciotola e facciamo intiepidire.

Lavoriamo con la frusta elettrica per aggiungere prima metà zucchero, poi i tuorli delle uova, una alla volta, lavorando bene; infine il pizzico di sale. Inglobiamo adesso la farina setacciata e con una spatola, delicatamente senza fare smontare anche i tuorli montati a neve ferma. Trasferiamo il composto in una tortiera di 22/23 cm di diametro, foderata di carta forno. Facciamo cuocere a 180° per 18/20 minuti. Serviamo con una spolverata di cacao amaro.

Il pacco di 500 gr di pappardelle costa circa 1,50 euro; i 200 gr di funghi freschi al supermercato prezzeranno circa 2 euro. Stimiamo circa 2 euro per 100 gr di speck in confezione e 50 centesimi per olio, sale e prezzemolo. Questo piatto costerà circa 6 euro.

Per il secondo piatto consideriamo 2 stinchi per 4 persone. Quindi se costano circa 6 euro al kg e ogni stinco peserà circa 700 g, la spesa dovrebbe oscillare sugli 8,40 euro. Per patate, carote, sedano, miele, vino, spezie ed erbe aromatiche, consideriamo una cifra sui 4,60 euro, per un totale sui 13,00 euro circa.

Vediamo i costi del dolce, per avere tutti a tavola per il pranzo della domenica con questo menù goloso a 25 euro

Circa 3 euro per una tavola di cioccolato bianco per dolci di 200 gr. Poi imputiamo altri 1,20 euro per 4 uova, 1 euro per 100 gr, 80 centesimi per il resto. Quindi, sarà all’incirca 6 euro la spesa totale per il dolce.