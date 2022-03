Le vitamine sono nutrienti essenziali la cui assunzione è indispensabile per il nostro organismo. A parte la Vitamina D (che si può integrare solo con alimenti e con la luce solare), le altre vengono prodotte anche dal nostro organismo, ma si potrebbero assumere anche tramite una dieta alimentare. I molti benefici sono conclamati e conosciuti da moltissimi di noi. Sia per il buon funzionamento del nostro organismo, sia per la bellezza di corpo e capelli. Queste vitamine, in generale, svolgono un ruolo fondamentale perché forniscono energia e aiutano il rinnovo cellulare, addirittura contro la prevenzione di alcune malattie. Ma non tutti sanno che potrebbero avere anche delle controindicazioni.

Attenzione ad un eccesso di vitamina A

Alcune più di altre, infatti, se in eccesso nel nostro organismo potrebbero causare scompensi o mal funzionamenti. Quindi, oltre ai loro benefici, è importante anche essere a conoscenza delle possibili controindicazioni. Queste riguarderebbero soprattutto la salute di alcuni organi e, nel complesso, del nostro organismo al completo. Oggi ci concentriamo su 2 particolari vitamine, ovvero la A e la E. Per quanto riguarda la prima, per esempio, un eccesso di retinolo potrebbe accumularsi nel fegato, creando problemi di ipervitaminosi. Ovvero danni seri e, nei casi più complessi, anche permanenti a fegato e milza.

Tutti a fare scorta di vitamine per l’arrivo della primavera ma attenzione perché avrebbero anche delle controindicazioni da non sottovalutare

La carenza di vitamina E avrebbe dei particolari effetti così come un’eccessiva concentrazione della stessa nel sangue. Ma cosa significa veramente? Che nel caso di una carenza diagnosticata questa potrebbe provocare sia disturbi del sistema nervoso che problemi al metabolismo in generale. Mentre un’eccessiva concentrazione è molto rara. Avrebbe delle conseguenze anche sulla pressione sanguigna, aumentandola e provocando ipertensione. Inoltre, livelli troppo alti di questa vitamina nel sangue sono sconsigliati anche per chi soffre di tiroide, dal momento che si verrebbe a creare una riduzione degli ormoni di questa ghiandola. Alcuni sintomi potrebbero anche essere stanchezza diffusa, disturbi nella digestione, nausea e vomito.

Ecco cosa fare prima di assumere qualsiasi integratore

Ma come accorgersi che si ha un’eccessiva concentrazione di vitamine nell’organismo? Questo si può facilmente riscontrare con degli esami del sangue che, in generale, sarebbe consigliabile ripetere almeno 1 volta l’anno per tenere monitorati tutti i valori essenziali, non solo la concentrazione di vitamine. Inoltre, prima di correre tutti a fare scorta di vitamine per l’arrivo della bella stagione è bene chiedere consiglio al nostro medico di base e verificare se la nostra situazione richiede integrazioni quotidiane. In caso positivo sarebbe consigliabile non solo avere ben presenti il quantitativo massimo somministrabile, ma anche la precisa tipologia di vitamina di cui il nostro corpo ha bisogno.