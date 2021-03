Tutte ne parlano e tutte lo vogliono, perché è il trucco minerale. Esiste già da un po’ sul mercato, ma sembra che stia esplodendo proprio in questi ultimi anni. Ma cos’è precisamente e perché tutte lo amano? Adesso lo vediamo subito. La passione per il make-up sta dilagando, ma dilaga anche una coscienza. Si sta cercando di acquistare prodotti sempre più eco, che rispettano l’ambiente e gli animali. Ed ecco che tutte ne parlano e tutte lo vogliono, perché è il trucco minerale.

Cosa è?

Partiamo dal capire intanto cos’è questo make-up. Il nome già dà un importante indizio. Infatti il trucco minerale è realizzato dalla lavorazione di prodotti minerali di origine naturale e non prodotti chimici o di origine chimica. Il trucco minerale è quindi al 100% naturale. Per questo è fantastico per chi ha una pelle molto delicata e sensibile.

Questo make-up è molto leggero e lascia respirare la pelle. Esistono rossetti, ombretti, cipria, blush e fondotinta. La gamma prodotto non sarà certo immensa, ma almeno è totalmente naturale. Inoltre per il packaging vengono utilizzati elementi riciclati e il trucco è cruelty free.

Nulla è perfetto, quindi ci sono anche dei contro

Chiamarli contro forse è un po’ eccessivo, però vediamo cosa sono. Essendo dei prodotti naturali e non essendo aggressivi sulla pelle sarà necessario passarli sul viso più volte al giorno. Inoltre, non sono molto consigliati per chi ha una pelle secca, perché dato che sono prodotti polverosi potrebbero accentuare le secchezza del viso, sempre meglio però che mettere dei prodotti chimici sul viso. Mentre invece è perfetto per chi ha una pelle molto grassa e quindi lucida.

Si ricorda, però, di non esagerare con la quantità di polvere perché sennò si potrebbe ottenere un risultato un po’ eccessivo. E si consiglia di scegliere per il fondotinta un colore uguale o più chiaro di quello della pelle, non più scuro.

