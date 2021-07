Sono già tutte impazzite per questo accessorio 2021. Le giovani star, ma anche quelle più grandi, non ne possono più fare a meno. È un accessorio alla moda, comodo, colorato e bello. E ovviamente non poteva che essere il nuovo trend estivo 2021.

Già si è visto in spiaggia portato ad esempio da Ilary Blasi e anche da Chiara Ferragni. Ma le star lo amano perché la moda lo ha lanciato per la stagione estiva. Infatti è stato uno degli accessori più visti in passerella, come ad esempio su quella di Dior o di Dolce&Gabbana.

Tutte le star impazziscono per questo bellissimo e comodo accessorio estivo trend 2021

Ma veniamo ora a noi. Quale sarà mai l’accessorio estivo per cui tutte le star stravedono? Stiamo parlando della fascia turbante, vero accessorio must have di stagione. Che sia colorato, con i fiori, con stampe animalier, a righe, old school o monocolore, la fascia turbante ha già conquistato tutte.

Cosa è la fascia turbante

Il nome ci può aiutare e siamo abbastanza consapevoli quindi che non è solo un turbante o solo una fascia. È l’unione delle due cose. Infatti questa è una fascia un po’ più spessa che si chiude poi in alto come se fosse un turbante, lasciando però la parte dietro scoperta.

Comoda, bella e versatile

È un accessorio molto comodo, ad esempio si può indossare al mare se non si vogliono bagnare i capelli, oppure per evitare che si sporchino con la salsedine. Inoltre si possono creare tantissime acconciature. Infatti si possono lasciare dei ciuffi fuori che incorniciano il viso. Oppure si possono raccogliere i capelli in una mega cipolla.

Tutte le star impazziscono per questo bellissimo e comodo accessorio estivo trend 2021. Le fantasie sono tantissime come anche i brand che li fanno, ce ne sono per tutti i gusti. Se si amano le righe c’è Missoni, se si amano i pattern particolari Dior, per l’animalier c’è Dolce&Gabbana e per un look elegante Versace.

Approfondimento

Il mitico potere di questo particolare olio sulla pelle ha lasciato molte persone sorprese.