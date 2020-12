Durante l’inverno spesso si ha l’impressione che l’orto sia solo terra scura e gelo. Da un lato, questo potrebbe essere vero, dal momento che temperature basse, e le poche ore di sole, non aiutano.

Tuttavia, anche l’inverno ha il suo fascino quando si tratta di orto. E non sempre il freddo rappresenterà un problema. Infatti, anche se il periodo potrebbe sembrare non uno dei più ottimali, il nostro orto potrà, comunque, dare parecchie soddisfazioni.

Anche in inverno, infatti, è possibile sbizzarrirsi nel proprio hobby preferito dal momento che moltissimi ortaggi possono resistere alle gelate. In alcuni casi, oltretutto, il freddo più che rappresentare un problema sarà una risorsa che permetterà di migliorare consistenza e sapore dell’ortaggio. Tutte le soddisfazioni che può dare l’orto a dicembre.

Ortaggi invernali

Gli ortaggi invernali solitamente vanno suddivisi in due tipologie:

a) seminati durante l’estate e raccolti durante l’inverno;

b) seminati durante l’autunno e raccolti in primavera.

Ci sono, poi, le piante perenni, come il rabarbaro e il carciofo, che resteranno in campo per tutto l’anno.

Tra gli ortaggi che resistono alle gelate e sopravvivono all’inverno troviamo le fave e i piselli che potranno essere seminati tra ottobre e novembre e raccolti in primavera.

Tra i cavoli resistenti al freddo ci sono il cavolo verza e il cavolo nero che, oltretutto, se raccolti in inverno avranno sapore e consistenza migliore.

Nel caso del finocchio e dei porri sarà necessario prestare attenzione all’eccessivo freddo che potrebbe danneggiarli.

Altri ortaggi che resisteranno alle gelate sono: il radicchio, le cipolle, il cavolfiore, le carote, il sedano, l’aglio, gli spinaci, la catalogna, gli asparagi, la cicoria, i cavoletti di Bruxelles.

Inoltre, oltre agli ortaggi, durante l’inverno nell’orto si potranno trovare le erbe aromatiche. Queste erbe sono super resistenti al freddo e alle gelate come dimostrano il rosmarino, la menta e la salvia.

Latitudine

Ecco tutte le soddisfazioni che può dare l’orto a dicembre. Ovviamente, le latitudini incideranno molto sulle tipologie di coltivazioni. Nel caso in cui ci si trovi in zone montuose bisognerà riporre la buona volontà e lasciare spazio al gelo in attesa della primavera.

Per altri consigli leggere questo articolo.