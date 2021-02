Quando si parla di convivenza non esiste una coppia perfetta che non abbia mai provato tensioni o incomprensioni. Non importa quanto ci si ama o ci si vuole bene, vivere assieme comporta benefici come anche doveri che sono spesso causa di litigi. Parliamo quindi della pulizia o manutenzione della casa, attività noiose e spesso odiate che però sono importanti per garantire una certa qualità di vita. Ecco quindi in questo articolo, tutte le regole per vivere meglio la convivenza con il proprio partner.

Avere un piano

Definire per bene un piano assieme aiuta a superare tutti gli ostacoli. Fare un elenco delle cose da fare e decidere insieme chi se ne dovrà occupare permette di essere più precisi e regolari. Ovviamente è importate anche decidere chi farà che cosa in base al tempo a disposizione e, perché no, a quello che si preferisce fare. La parola chiave è sempre il compromesso.

Organizzare la casa

Una casa ben organizzata è fondamentale. Fare in modo che ogni cosa abbia il suo posto, evidente e vicino a dove serve, rende molto più semplice e veloce qualunque faccenda domestica. Così da poter avere meno lavoro da fare per tutti e più tempo per sé stessi.

Non criticare

Mai criticare il lavoro fatto. Non è importante che le cose siano fatte nel modo esatto in cui le avremmo fatte noi. Cogliere infatti ogni momento per far notare che una cosa non è stata fatta bene è controproduttivo e non invoglia per niente a contribuire. Apprezzare sempre il lavoro fatto e, nel caso si vogliano dare consigli, semplicemente farlo in modo gentile.

Essere flessibili

Una mano non deve sempre e per forza essere chiesta. Nella dinamica casalinga di coppia bisogna anche essere flessibili. Bisogna infatti capire se un giorno, magari di particolare stress o preoccupazione, serve fare qualcosa di diverso rispetto al concordato e venirsi incontro anche con piccoli gesti.

Fare le cose insieme

Per finire, tra tutte le regole per vivere meglio la convivenza con il proprio partner questa è forse la più importante. Cercare sempre, quando è possibile, di fare i lavori di casa assieme. Sarà così meno noioso e il tempo passerà più in fretta, rendendo il tutto un ottimo momento di condivisione.