Potrebbe capitare un giorno di trovarsi ad avere a che fare con un’agenzia di recupero crediti e non sapere come fare. Trattare con questi interlocutori è spesso difficile e stressante, senza contare i pericoli in agguato nell’affrontare certi argomenti senza una adeguata preparazione. In questo articolo infatti vedremo tutte le regole da seguire per tutelarsi con le agenzie di recupero crediti.

Gettare le basi del discorso

Per prima cosa quando ci si aspetta una chiamata da parte di questo tipo di agenzia è bene prepararsi una traccia sempre pronta. In un paio di righe si dovranno gettare le basi del discorso. Bisognerà quindi informare l’operatore che si è certamente disposti a collaborare ma allo stesso modo non si accetteranno comportamenti scorretti da parte loro. Non vanno accettate minacce, comportamenti aggressivi o maleducati e in quel caso si potrà tranquillamente chiudere la telefonata. Chiedere sempre con chi si sta parlando e quindi segnarsi il nome della persona al telefono, il nome dell’azienda e il numero. Infine sempre registrare la chiamata, perché avere una prova fisica è sempre il miglior metodo di tutela.

Capire il problema e trovare una soluzione

Una volta seguiti questi passaggi, la prossima fra tutte le regole da seguire per tutelarsi con le agenzie di recupero crediti sarà quella di chiedere le prove del debito. Finché non si sarà presa visione dei documenti non bisogna mai ammettere il debito, nemmeno verbalmente. A seguito della documentazione sarà infatti allora possibile contestarlo, sempre attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso la PEC.

Se invece, in seguito ai dovuti controlli, si riconosce il debito come legittimo bisognerà pensare ad una cifra che si può con certezza ripagare ogni mese. Non è importante quanto sia piccola, basterà spiegare che queste sono le possibilità attuali. Nel caso accettino, si può proporre di richiamare dopo sei o sette mesi per vedere se sarà possibile rinegoziare la cifra. Il passo finale sarà chiedere di farsi spedire il bilancio con i termini concordati e se soddisfacenti firmare e rispedire al mittente. È importantissimo assicurarsi di leggere sempre bene questi documenti, poiché sono un vero e proprio contratto che ci obbliga legalmente.

Approfondimento

