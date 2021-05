Sembrerebbe impossibile ma esiste una pietra che ha delle diverse proprietà e che può risolvere numerosi problemi nelle nostre case.

Questa pietra si chiama tormalina, nella sua variante nera ed è principalmente utile per schermarci dalle radiazioni elettromagnetiche ed è consigliabile metterne più esemplari in casa vicino a televisioni e computer proprio per questo motivo. Si può acquistare in negozi specializzati o anche su internet. Ed ha un costo non elevato.

Tutte le proprietà e virtù di questa pietra che dovremmo assolutamente tenere in casa che purifica anche l’acqua

È una pietra purificante per eccellenza, usata anche come depuratrice per l’acqua. Si può quindi aggiungere nelle caraffe come filtro depuratore.

Viene anche usata nei soffioni doccia per depurare i getti d’acqua e togliere il cloro e il calcare. Questo farà sì che non si producano scorie e impurità sulla nostra pelle e che questa diventi più lucida e splendente.

Per eliminare le energie negative e contro lo stress

La tormalina nera si usa anche come purificante contro le energie dello stress che ci inquinano a livello emotivo. Infatti, è una pietra che dona una forte stabilità, aiuta a fare chiarezza, a concentrarci sui nostri obiettivi. Si consiglia di portare una collana, ciondolo o braccialetto per schermarsi dalle tossicità esterne, in modo da creare uno schermo tra i nostri pensieri e il giudizio negativo degli altri.

Ecco tutte le proprietà e virtù di questa pietra che dovremmo assolutamente tenere in casa che purifica anche l’acqua.

In meditazione o durante lo yoga sono pietre che si usano per aiutare la respirazione e l’eliminazione di energie negative. Si può anche tenere un esemplare nel palmo della mano e concentrarsi sul respiro sentendo le energie pesanti che fuoriescono ad ogni espirazione. È consigliato lavarla sotto acqua corrente dopo ogni utilizzo.

