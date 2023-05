Tutte le proprietà e i benefici del miele, un vero e proprio concentrato di bellezza e salute

Il 20 maggio è la Giornata Mondiale delle api, atta a sensibilizzare le persone sull’impatto cruciale che questi insetti hanno sul nostro ambiente. Essenziali nella nostra vita quotidiana, senza di esse l’umanità avrebbe vita breve, considerando che dipende dalle api ben un terzo di tutti prodotti alimentari globali. Grazie a loro attingiamo alla fonte più preziosa: il miele. Tutti le proprietà e i benefici del miele spiegati nelle prossime frasi.

Il nettare degli dei

Utilizzato già dagli Egizi come unguento e ritrovato persino in anfore faraoniche, il miele venne poi ritenuto nettare degli dei anche dai Greci. Sembra che Zeus fosse stato nutrito con del miele dalla dea Melissa (“miele” in greco) e dall’ape Panacride per ottenere le sue grandi forze. Composto principalmente da zucchero, glucosio e fruttosio, è ricco di sali minerali e ha proprietà antinfiammatorie. Disponibile in 300 tipologie, il miele può essere di eucalipto, dalle forti proprietà decongestionanti. Interessante anche quello di castagno, che disinfetta le vie urinarie o il millefiori, il più comune dall’azione antiossidante e depurativa. Il miele di tiglio ha invece una delle componenti principali della serotonina (responsabile del buonumore): il triptofano.

– Perfetto per viso e capelli. Il miele è un potente antiforfora per via delle sue proprietà antibatteriche. È anche utile per maschere di bellezza o scrub per rinnovare e rigenerare la pelle, grazie alle sue proprietà antiossidanti, emollienti e idratanti. Può essere usato per combattere acne, brufoli e persino psoriasi (ricordandoci di evitare il fai da te in casi gravi). La propoli è infatti in grado di stimolare fortemente il collagene.

– Proprietà fitoterapiche. Utilissimo contro mal di gola e tosse, il miele è un ottimo sedativo decongestionante ed espettorante, soprattutto nelle varianti all’eucalipto. La via giusta per combattere bronchiti, raffreddori o malanni stagionali.

– Protegge il cuore. Grazie alle sue capacità antinfiammatorie, protegge il cuore da infarto e ictus grazie al trealosio, uno zucchero al suo interno che ripulisce le arterie.

Tutte le proprietà e i benefici del miele, un vero e proprio concentrato di bellezza e salute

– Guarisce piccoli tagli o ferite. Il miele non solo svolge un’azione antimicrobica, contrastando i batteri, ma sin dall’antichità veniva usato per guarire piccoli tagli o abrasioni. È infatti in grado di rigenerare più velocemente i tessuti.

– Energizzante naturale. Il miele regala una botta di energia incredibile per la sua composizione zuccherina, utile a chi soffre di pressione bassa, atleti o studenti.

– Azione anti-age grazie al suo potere antiossidante, contrastando l’azione dei radicali liberi.

– Previene la stipsi. Il miele dà anche un aiuto all’intestino grazie al fruttosio, dal blando potere lassativo.

– Ottimo in cucina. Il miele (ottimo d’acacia o d’arancia) si presta a tanti intingoli o ricette stuzzicanti e può sostituire lo zucchero nei dolci, con un risultato molto più salutare.