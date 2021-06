Il buongiorno si vede dal mattino e qual miglior modo che cominciare con una buona colazione. È importante mangiare bene con i giusti apporti calorici per avere l’energia sufficiente per affrontare la giornata.

Anche se spesso siamo di corsa e abbiamo appena il tempo di preparare un caffè, possiamo cucinare la sera prima per la mattina dopo. La frutta secca e i cereali sono una buona idea per fare una buona ricarica di proteine carboidrati e vitamine. In più nella frutta secca come mandorle, noci e nei semi di lino si trovano oligoelementi, omega, magnesio necessari al buon funzionamento del nostro organismo.

Scopriamo l’avena per preparare delle ottime ricette dolci per la colazione

L’avena è ricca di fibre ed è benefica quindi per il benessere del nostro intestino. Ne sanno qualcosa gli inglesi che preparano da sempre una classica colazione a base di avena, il porridge.

Questo composto di latte avena e cereali è un mix portentoso ideale per una colazione da campioni. Prima di svelare questa ricetta tradizionale inglese ecco un’altra alternativa molto efficace per portarsi dietro degli spuntini per la mattina. Avremo così scoperto tutte le proprietà dell’avena per cominciare la giornata con una buonissima colazione e 2 ricette deliziose da preparare in casa.

Le barrette di cereali fatte in casa e un’altra ricetta all’avena

Per delle buone barrette scegliamo questi ingredienti:

3 cucchiaini di miele liquido;

250 g di cereali (ficchi d’avena, muesli, grano soffiato);

1 frutto fresco o 150 g di una purea di frutta;

50 g di frutta secca.

Sfruttiamo tutte le proprietà dell’avena per cominciare la giornata con una buonissima colazione e 2 ricette deliziose da preparare in casa

Prima di tutto mischiamo il miele ai cereali e alla frutta, aggiungendo poi la frutta secca. Tagliamo il composto formando delle barrette rettangolari. Facciamo cuocere in forno a 180° per 30 minuti e lasciamo raffreddare.

Con 140 g di avena, 200 ml di acqua e 220 g di latte possiamo preparare la nostra seconda ricetta: un ottimo porridge.

Lasciamo in ammollo i fiocchi d’avena nell’acqua per un’oretta. Versiamo il composto colloso in un pentolino aggiungendo il latte per 4-5 minuti. Aggiungiamo frutta fresca e secca, semi, e miele. Mischiamo bene e consumiamo subito, poiché il porridge non si conserva a lungo.