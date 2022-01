Febbraio sta arrivando, mancano solo un paio di settimane, ma Neflix ha già fatto il passo più lungo della gamba condividendo qualche notizia con gli abbonati. Proprio in queste ore il diffusissimo servizio di streaming ha reso nota la lista di film e serie TV che si aggiungeranno al catalogo online nel mese di febbraio.

Pur essendo un mese più corto del solito, febbraio sarà comunque ricco di sorprese per chi ha un abbonamento a Netflix. Nella versione italiana della piattaforma torneranno un paio di hit storiche e alcune interessanti proposte inattese. Nell’articolo di oggi, dunque, esploreremo tutte le novità in arrivo a febbraio su Netflix assolutamente da non perdere e tra loro c’è anche qualcosa che in tantissimi aspettavano.

Partiamo dai film

Il 2 febbraio sarà disponibile Il truffatore di Tinder, un thriller molto interessante che mette insieme le truffe online e i furti d’identità nell’operato di un efferato serial killer. Quest’ultimo sfrutta la piattaforma di dating online per adescare le sue prossime vittime, sedurle e ucciderle.

Il 18 febbraio torna poi Leatherface, maschera horror famosissima, nel remake in chiave moderna di Non aprite quella porta. Si torna ad Harlow, nel Texas, per affrontare l’eredita sanguinosa del killer con la maschera di cuoio.

Infine, un film per le famiglie. Tall Girl 2 racconta le avventure di Jodi dopo il toccante discorso di fine anno con cui è diventata la ragazza più popolare della scuola. Pronto per essere streammato l’11 febbraio.

Serie TV

Per quanto riguarda le serie TV, ci sono diversi ritorni e alcune novità. Anzitutto dal 1 febbraio la seconda stagione della serie supereroica Dion, che racconta le avventure del protagonista omonimo alle prese con strani superpoteri.

Seconda stagione anche per Oscuro desiderio, disponibile dal 2 febbraio.

Spazio, poi, per Murderville, una serie comedy procedurale di soli sei episodi che debutta in contemporanea mondiale il 3 febbraio.

Prima settimana ricchissima anche col debutto della seconda stagione di Il colore delle magnolie.

L’11 febbraio è la volta di una serie amatissima: L’amore è cieco. Vede come protagonisti alcuni ragazzi single di Chicago che cercano di capire, con una serie di appuntamenti al buio, se può nascere una relazione senza basarsi sull’aspetto esteriore.

Sempre a febbraio, nel corso del mese, uscirà anche la versione giapponese della serie.

Stesso giorno, l’11 febbraio, previsto il debutto per Inventing Anna, che vede Anna Chlumsky interpretare la giornalista Vivian nell’indagine sul caso Anna Delvey.

Ma il progetto più atteso di tutti è Vikings: Valhalla, il ritorno degli amatissimi guerrieri nordici. Stavolta in un sequel ambientato oltre cent’anni dopo la fine delle avventure di Ragnar Lothbrok, che esplorerà le tensioni tra i capi vichinghi e i regnanti inglesi in un viaggio che ha già il sapore dell’epicità.

