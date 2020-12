Vediamo quali sono tutte le novità del Decreto Milleproroghe 2021, approvato il 23 dicembre 2020 dal Consiglio dei Ministri. Esso è intervenuto su una serie di temi, quali: sanità, appalti, emergenza Covid e assunzioni da parte della PA, l’istruzione, la ricerca, i trasporti, le politiche sociali, l’emergenza Covid. Anzitutto, il provvedimento ha prorogato alcuni termini legati all’emergenza epidemiologica, quali quelli relativi al potenziamento delle reti di assistenza territoriale, alle disposizioni pensate per l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali.

Oppure, si pensi alle disposizioni relative alla permanenza in servizio del personale sanitario, a quelle emanate per produrre mascherine chirurgiche e altri dispositivi di protezione, alle misure a tutela dei lavoratori. Ancora, si pensi a quelle riguardanti l’avvio di specifiche funzioni di assistenza per l’emergenza Covid 19.

Novità del Milleproroghe

Ma vediamo nel dettaglio, quali sono tutte le novità del decreto Milleproroghe. Una delle misure più importanti riguarda il progetto di digitalizzazione di scuole e ospedali. Si lavora, al riguardo per garantire i collegamenti in fibra ottica, ad alta velocità, degli edifici scolastici per il sistema nazionale d’istruzione. Altra novità riguarda gli sfratti, che saranno bloccati fino a giugno 2021. Il Governo ha quindi stabilito una proroga anche in questo settore, in considerazione delle difficoltà economiche di quanti non riescono a fronteggiare quest’onere.

In terzo luogo, si è deciso anche di far slittare di un mese il termine di inizio della lotteria degli scontrini. Decisione assunta allo scopo di mettere in condizione i commercianti di adeguarsi. Di conseguenza, la misura sarà operativa a partire dal 1° febbraio 2021 e gli esercenti che non ottemperano, possono essere segnalati dal 1° marzo. Altra misura riguarda la proroga dello smart working fino al 31 marzo 2021. Detta modalità di lavoro spetta ai genitori con figli di età non superiore ai 14 anni, per tutta la durata del periodo emergenziale e, in ogni caso, fino al 31 marzo 2021.

Le altre misure

Tra le altre misure vi è l’obbligo di adeguamento del pedaggio autostradale, già rinviato. Sicché, detto adeguamento potrà essere effettuato fino a luglio 2021. Inoltre, sempre nel settore degli spostamenti, si è deciso di concedere 6 mesi in più ad Alitalia per la restituzione del prestito di 400 milioni. Esso era stato concesso nel 2029, per sostenere il costo del trasferimento dei complessi aziendali. Avrà, quindi tempo fino al 30 giugno 2021 per ottemperare all’incombenza economica.

Altra proroga riguarda il bonus viaggio, che era stato introdotto dal decreto Rilancio, concedendo un beneficio pari al 50% della spesa sostenuta per gli spostamenti in taxi o con Ncc. Esso è destinato alle persone con impedimenti fisici, mobilità ridotta e patologie accertate. Senonché, il bonus verrà prolungato fino al 30 giugno 2021. Un ulteriore proroga, infine, riguarda i termini per sostenere gli esami della patente di guida. Anche qui, l’esame teorico potrà essere espletato entro 1 anno dalla data di presentazione della domanda.

Approfondimento

