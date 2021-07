Ci sono dei paesi soprattutto del Sud Italia dove si può comprare casa ad un euro, rispettando determinati requisiti. Essi sono più o meno simili e vengono fissati dal Comune in cui si trova l’immobile.

Andranno affrontate le spese di ristrutturazione ma può rivelarsi un ottimo investimento sia come casa per le vacanze che per avere una rendita. Ma vediamo quali sono tutte le località del Nord e del Sud dove comprare casa a 1 euro.

Condizioni

Anzitutto, le condizioni sono:

a) prevedere un progetto di ristrutturazione e rivalutazione dell’immobile. Il termine che di solito concedono i Comuni è di 1 anno;

b) farsi carico delle spese notarili di registrazione, volture e accatastamento;

c) ottenere i permessi necessari per la ristrutturazione;

d) avviare i relativi lavori, entro un termine prescritto dal Comune di riferimento.

e) l’obbligo di stipulare una polizza fideiussoria per garantire la corretta esecuzione dei lavori. Si tratterà di una spesa che va dai 1.000 ai 5.000 euro, con scadenza al termine delle opere di ristrutturazione.

Possibilità di avvalersi del superbonus 110%

Un ottimo escamotage per adempiere all’obbligo della ristrutturazione è avvalersi del Superbonus 110%. Per far ciò, però, occorrerà necessariamente far rientrare nei lavori il cappotto, ossia l’isolamento termico dell’edificio.

Infatti, nelle zone non sismiche, ci sono due interventi trainanti necessari. Essi sono il cappotto oppure la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con una caldaia a condensazione, una pompa di calore, ecc. Quest’ultimo, però, non sarà possibile per la casa che si compra a 1 euro. Quindi, non resta che fare il cappotto, che darà diritto a tutta una serie di altri interventi da poter fare.

Tutte le località del Nord e del Sud dove comprare casa a 1 euro

Ecco l’elenco completo delle località del Nord e del Sud dove acquistare casa a 1 euro.

Si rinvengono in Sicilia: Delia e Mussomeli (Caltanissetta), Augusta (Siracusa), Racalmuto, Cammarata, Sambuca e Bivona (Agrigento). Ancora: Troina (Enna), Itala e Saponara (Messina), Salemi (Trapani).

In Puglia abbiamo: Biccari (Foggia), Taranto, Caprarica (Lecce). In Sardegna: Montresta (Oristano), Ollolai (Nuoro), Nulvi (Sassari).

Infine, in altre zone, tra Nord e Sud troviamo: Oyace (Valle d’Aosta), Borgomezzavalle (Verbano-Cusio-Ossola), Cantiano (Pesaro), Castropignano (Campobasso), Laurenzana (Potenza), Rose (Cosenza), Bisaccia (Avellino).

Approfondimento

Come curare le foglie ingiallite di questa meravigliosa pianta rampicante proveniente dal Sudamerica