L’appuntamento con l’avvio dell’anno scolastico si avvicina. Perciò tutte le famiglie con figli iscritti a scuola iniziano a farsi bene i conti. Il ritorno tra i banchi equivale a dover affrontare spese per diari, astucci, zaini e materiale scolastico. Purtroppo il Codacons, in base ad un primo monitoraggio, fa notare che si prospetta un corposo rincaro legato all’acquisto di libri e corredo scolastico.

Infatti, dando uno sguardo ai negozi fisici oppure ai siti di e-commerce specializzati il rincaro tocca il 3,5% sui prodotti griffati rispetto allo scorso anno. Invece, per quel che riguarda i prodotti non di marca, i prezzi appaiono sostanzialmente stabili.

Le richieste dei figli

Oramai nell’era del consumismo, le famiglie hanno una brutta gatta da pelare con i propri figli. Infatti diventa sempre più difficile non accontentare le richieste dei propri ragazzi e perciò le famiglie cercano in tutti i modi di far quadrare i conti pur di accontentarli sul corredo scolastico da acquistare.

I prezzi

Il Codacons ha notato che uno zaino di marca raggiunge i 190 euro. Invece per acquistare un astuccio griffato con penne, matite, gomma da cancellare e pennarelli si possono spendere anche 56 euro.

Il caro diario

Tutti sappiamo che con l’inizio dell’anno scolastico il primo acquisto è il diario dove appuntare i compiti da fare a casa. Ebbene, ogni bambino lo sceglie in base alle proprie preferenze. Oppure si lascia guidare dalla moda. Quest’anno l’esborso per l’acquisto di un diario alla moda varia tra i 20 e 22 euro per le marche più note.

I conti in tasca

Il Codacons ha calcolato che l’esborso per l’imminente inizio dell’anno scolastico può arrivare a circa 550 euro a studente su base annua. Attenzione, però, perché nel calcolo effettuato non sono compresi i costi per i libri di testo.

Purtroppo le famiglie italiane andranno incontro ad un altro salasso per acquistare i libri per la didattica. Logicamente questa voce inciderà pesantemente sui portafogli, a seconda del grado di istruzione e della scuola frequentata dai figli.

A fronte di tutte queste spese con relativi rincari, le famiglie con figli in età scolare, al ritorno dalle vacanze, dovranno attentamente valutare il da farsi e rivedere il proprio bilancio familiare. Purtroppo le notizie non sono delle migliori perché la spesa complessiva a carico delle famiglie è veramente esosa. Tra corredo e libri toccherà spendere circa 1.200 euro a studente.