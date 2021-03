Una delle tentazioni a cui nessuno riesce a resistere. Un alimento amato sin dai tempi più antichi, tanto che per i Maya era un seme prezioso, per gli Aztechi un dono degli dei. Buono sia da consumare come bevanda che mordendo una barretta. Ottimo alleato per risollevare l’umore anche nelle giornate più nere. Irresistibile in tutte le versioni: extrafondente, al latte, bianco, ripieno, in praline. È il cioccolato.

Nonostante gli indubbi benefici che questo alimento apporta al nostro benessere generale, attorno al cioccolato si sono diffusi una lunga serie di pregiudizi. Disturbi disparati – dai brufoli al mal di denti – che però non hanno alcun fondamento scientifico.

Ecco, allora, tutte le false credenze sul cioccolato che sopravvivono ancora oggi e che sono del tutto infondate.

Fa male ai denti?

Non c’è alcun nesso diretto tra il cioccolato e la carie ai denti. Esistono, infatti, altri alimenti – insospettabili – molto più pericolosi: uva, banane, barrette ai cereali, pane, zucchero… In realtà la polvere di cacao ha la capacità di diminuire l’effetto dannoso sui denti prodotto da sostanze come lo zucchero. Questo perché lo zucchero contiene tannini, fluoro e fosfati, che proteggono i denti.

Provoca allergie?

Le persone allergiche al cacao sono molto poche. Solo il 2% dei soggetti predisposti alle allergie (asma, riniti, etc…) può sviluppare reazioni allergiche mangiando cioccolato.

Fa venire i brufoli?

Questa è sicuramente una delle credenze popolari più diffusa. Lo spauracchio che consumare cioccolato provochi l’insorgere dei brufoli è ancora molto presente. In realtà l’acne si forma per cause che non hanno nulla a che fare con l’assunzione di cioccolato. Infatti, la dieta alimentare non ha un ruolo primario nell’insorgere dei brufoli e, di conseguenza, l’uso di cioccolato non contribuisce alla produzione di sebo.

Provoca mal di testa?

Non tutti sanno che il cioccolato ha effetti antinfiammatori e contiene sostanze con proprietà antidolorifiche. Uno studio della Missouri State University dimostra, addirittura, che il cacao ha proprietà curative sul mal di testa. Ma attenzione! Lo studio si riferisce al consumo di cacao puro e non all’uso di cioccolato.

Da oggi, dopo aver svelato tutte le false credenze sul cioccolato, si potrà mangiare cioccolato con meno sensi di colpa!