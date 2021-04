Molto spesso siamo chiamate in prima persona a riflettere sulla condizione femminile e sulla non ancora raggiunta parità di genere. Per questo motivo è meglio essere informate e leggere il più possibile riguardo a queste importanti tematiche.

Oggi consigliamo questo titolo: “Il cambiamento che ci meritiamo”. Spieghiamo, in sintesi, perché tutte le donne dovrebbero leggere questo libro della famosa giornalista palestinese che ha commosso il pubblico di tutta Italia.

Rula Jebreal

Rula Jebreal è una giornalista palestinese naturalizzata italiana. È principalmente conosciuta per la pubblicazione del suo primo libro, “La strada dei fiori di Miral”. Quest’ultimo è poi diventato un film intitolato semplicemente “Miral“, diretto dal regista Julian Schnabel.

Questo lungometraggio ha riscosso un discreto successo ed è stato proiettato in occasione del 67esimo festival di Venezia. Avvenuto oramai nel lontano 2010.

La sua ultima importante apparizione in televisione risale al 2020. Anno in cui ha commosso il pubblico di Sanremo con un monologo tratto dalla sua storia personale.

“Il cambiamento che ci meritiamo” (2021)

In occasione dello scorso 8 marzo è uscito il suo nuovo libro intitolato “Il cambiamento che ci meritiamo”. In questo volume si prendono in considerazione i cambiamenti che questo periodo di pandemia ha apportato alla condizione femminile.

Molte donne, infatti, hanno lasciato o perso il proprio posto di lavoro per potersi prendere cura dei propri figli o degli anziani. Inoltre, la condizione di perenne reclusione, ha portato a un vertiginoso e preoccupante aumento delle violenze domestiche. L’autrice, di fronte a questa situazione preoccupante, offre degli interessantissimi spunti di riflessione.

Oggi abbiamo spiegato perché tutte le donne dovrebbero leggere questo libro della famosa giornalista palestinese che ha commosso il pubblico di tutta Italia. Se si è interessati a scoprire altri interessanti titoli al femminile, basta cliccare qui e leggere il seguente articolo: “I tre libri che tutte le donne dovrebbero leggere per una vita migliore e più consapevole”.