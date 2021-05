Tante donne, soprattutto fin da bambine, hanno sempre desiderato quelle graziose macchioline sul volto in grado di dare un tocco di eleganza.

Sulle lentiggini c’è molto da discutere. Infatti, è un argomento che non mette tutti d’accordo. C’è chi le ha e fa di tutto per coprirle; chi le apprezza e cerca di valorizzarle al massimo e, infine, chi farebbe tutto per averle.

In questo articolo sveleremo un modo semplicissimo cosicché tutte le donne che hanno sempre sognato le lentiggini da oggi possono averle sul volto con questo trucco che sta spopolando.

Uso particolare del caffè

Le lentiggini sono piccole macchie di grandezza variabile che vengono definite come discromia cutanea. Si manifestano sia su uomini che su donne e sono particolarmente evidenti nelle persone dalla carnagione chiara e capelli rossi. La formazione delle lentiggini è da ricondurre alla presenza della melanina che, in alcuni soggetti, è prodotta in maggiore quantità.

Ma, nel caso in cui si ha voglia di cambiare e provare a giocare con il proprio volto e cambiarlo con la presenza di queste delicate macchioline da oggi è possibile.

Basterà uno spazzolino, un po’ d’acqua e del caffè. Dopo aver realizzato un composto parti uguali di acqua e caffè si dovrà immergeremo spazzolino poi tamburellarlo delicatamente sul volto e nelle zone in cui si sviluppano le lentiggini.

Se si desiderano lentiggini chiare si dovrà utilizzare la polvere del caffè. Se vogliamo marcare di più la mano occorre fondo del caffè per ottenere un colore più scuro e deciso. Questo metodo è super naturale e andrà via lavando e detergendo il viso.

Per chi ama giocare con i prodotti di cosmetica

Se, invece, si desidera un effetto che rimanga per un po’ più di tempo, possiamo osare con un eyeliner. Chi ha una mano ferma può scegliere questo prodotto di cosmetica per realizzare delle fantastiche lentiggini. Questo metodo è molto alla moda e utilizzato anche dalle celebrità per postare foto su Instagram. Dopo aver applicato una base per rendere omogeneo l’incarnato del viso si potrà procedere con il puntinismo fai da te. Sarà divertente osare con eyeliner di gradazioni differenti come quelle del marrone chiaro e scuro. Dopo aver fatto asciugare il prodotto sul volto si potrà tamponare con una spugnetta per il make up per rendere tutto ancora più naturale.

Ecco spiegato come è facile realizzare delle lentiggini con prodotti comuni e senza rischi. Adesso tutte le donne che hanno sempre sognato le lentiggini da oggi possono averle sul volto con questo trucco che sta spopolando.