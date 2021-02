Tutte le cure che bisogna dare agli alberi da frutto nel mese di febbraio 

Come ogni mese anche febbraio impone qualche lavoro fra giardino, orto e frutteto. È probabile che nel giardino, e perché no nell’orto, ci sia anche qualche albero da frutto se non un vero frutteto. Allora vediamo tutte le cure che bisogna dare agli alberi da frutto a febbraio.

Un mese freddo

Se il tempo lo permette e il terreno è asciutto si a piantare gli alberelli da frutta. Gli stessi a cui ci siamo dedicati tra dicembre e gennaio. Se non gela si fa la potatura delle piante deboli dei peri e dei meli. Le piante vigorose, invece si poteranno a marzo ed aprile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Pulizia degli alberi

Quando il tempo è umido ma non freddo si puliranno tutti gli alberi dal muschio e dai licheni con gli attrezzi appositi. Dopo la pulizia si irroreranno con la poltiglia bordolese specialmente i peschi, gli albicocchi e i susini. Ciò per evitare l’insorgenza della peronospora e di altre malattie. La poltiglia bordolese è permessa anche in agricoltura biologica e si prepara con solfato di rame e calce al 4%.

La vite.

Tra tutte le cure che bisogna dare agli alberi da frutta e al frutteto a febbraio, non dimentichiamoci della vite. Va potata interamente in questo mese. Se questo lavoro si facesse più tardi, si lascerebbe fuoriuscire la linfa dai tagli a danno del vigore delle nuove vegetazioni.

Si scelgono e si tagliano le marze per gli innesti, che si stratificheranno in sabbia e in un locale asciutto e fresco.

Verso la fine del mese si procederà alla concimazione con concime naturale, e subito dopo si farà la vangatura.

Le malattie

Molte sono le malattie che i freddi primaverili possono procurare alle piante da frutto: il gozzo del pesco, la rogna della vite e anche quei tumoretti che andranno facendosi man mano più grossi, più duri e rugosi. Le piante colpite svigoriranno rapidamente e in pochi anni andranno a morte.

La cura allora di queste malattie deve essere preventiva, irrorando in inverno le piante con poltiglie ramate com’è stato detto sopra.

Ecco le principali attenzioni da dare al frutteto e agli alberi da frutto in questo mese di febbraio.

Qui la guida ai lavori in orto e giardino nel mese di febbraio.