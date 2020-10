Quando si chiama un taxi, ecco tutte le cose da non fare. Perché pure quando si deve salire su un’auto gialla esistono delle buone pratiche da seguire. E, soprattutto, degli errori che è bene assolutamente evitare. Ecco, dunque, tutte le cose da non fare quando si chiama un taxi, a partire dal caso in cui l’auto gialla non arrivi.

In quest’ultimo caso può darsi che ci troviamo in una posizione non appropriata, e quindi il tassista è impossibilitato a vederci. Oppure, ancora, può capitare che il traffico sia particolarmente intenso e quindi il taxi sicuramente tarderà ad arrivare.

E, se proprio in quel frangente, dovesse arrivare una chiamata anonima sul nostro cellulare? Ebbene ignorare quella telefonata, soltanto perché proveniente da un numero sconosciuto, potrebbe essere un errore. Se quella telefonata provenisse proprio dal tassista?

Tutte le cose da non fare quando si chiama un taxi, occhio alla sigla ed alla posizione

Quando si prenota un taxi tramite app bisogna, poi, prestare attenzione alla sigla identificativa. Trascurando questa piccola attenzione rischieresti di prendere un taxi in realtà non destinato a te, ma a qualcun altro. Uno spiacevole inconveniente che potrebbe mettere in difficoltà chi, invece, attendeva proprio quel servizio.

Non solo. Sempre quando si prenota un taxi tramite smartphone è bene controllare che la rilevazione del GPS sia corretta. In caso contrario, abbiate cura di indicare correttamente l’indirizzo e il numero civico in cui vi trovate prima di inoltrare la richiesta dell’auto gialla.

Quando si chiama un’auto gialla è bene farlo con ragionevole anticipo

Sebbene un taxi abbia la possibilità di percorrere delle corsie preferenziali, non è di certo paragonabile ad un jet!

E, quindi, è buona norma lanciare la richiesta del servizio con un ragionevole anticipo. Ciò specie quando si hanno urgenze particolari. E si pensi alla necessità di recarsi in aeroporto.

All’opposto, chiamare un taxi senza averne bisogno, solo per giocare con l’app, significa ostacolare un servizio essenziale per la collettività.