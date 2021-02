Una delle frasi che non vorremmo mai sentire pronunciare al nostro medico: “mi spiace ma devi rinunciare al pane!”. La morte culinaria per molti di noi italiani, abituati ad avere sempre il panino sulla tavola. È anche vero che, in regime di dieta, il pane è uno dei primi alimenti che scompare o viene clamorosamente ridimensionato. Ecco, allora, tutte le alternative economiche e salutari al pane in questo articolo dei nostri Esperti. Addirittura, gli americani, strepitosi nell’inventarsi diete, la chiamano “Dieta low carb” e inseriscono queste farine alternative.

Tutte le alternative al pane ma altrettanto pericolose

Rinunciare al piacere del pane significa a questo punto giustificare il sacrificio, ma non renderlo vano. Ecco allora che riempirsi di: grissini, crackers, bruschette e similari rappresenta un autentico suicidio. Contengono infatti molti più amidi, sale e grassi del pane tradizionale. Gallette di riso o mais rappresentano la scelta mirata nel caso volessimo convergere su questa tipologia di prodotto.

Le alternative al pane passano dalla rinuncia alla farina bianca

Tutte le alternative economiche e salutari al pane devono per forza partire da un’azione comune: rinuncia alla tradizionale farina bianca. Pochi, infatti sanno che dal campo alla tavola, durante la lavorazione, il chicco di grano perde molti dei suoi nutrienti benefici:

sali minerali;

vitamine, soprattutto la B;

fibre;

aminoacidi;

acidi grassi, quelli indispensabili alla produzione e consumo di energia del nostro organismo.

Ci rimangono così: zuccheri e glutine. oltre, ovviamente al sapore strepitoso, del nostro pane, soprattutto se appena fatto.

I prodotti sostitutivi ma di valore

Ecco le farine veramente alternative a quella bianca, in un elenco che comprende tutte le tipologie: economiche, salutari, ma anche più ricercate:

farina di ceci;

integrale;

farina di legumi;

farina di riso;

kamut;

farina di soia;

segale;

mais.

Teniamo in considerazione che molti degli eserciti più famosi della storia, dai greci ai romani, impastavano proprio con queste farine, dal grande apporto energetico, ma limitatamente calorico.

