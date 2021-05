Tra non molto arriveranno le meritate vacanze, che siano una settimana, quindici giorni o più, non vediamo l’ora di godere questo meritato relax, a mare oppure in montagna.

Quando decidiamo di partire, dobbiamo organizzare tutto nel minimo dettaglio, preparare le valigie e mettere in sicurezza la propria casa.

L’estate è il periodo in cui si verificano abitualmente più furti negli appartamenti.

In questo articolo spieghiamo tutte le accortezze e gli utili consigli per mettere in sicurezza la casa e partire tranquilli per le vacanze.

Se rendiamo sicura la nostra casa mentre siamo in vacanza, non corriamo il rischio di trovare brutte sorprese al nostro ritorno.

Circa il 40 per cento dei furti in casa avvengono proprio quando i rispettivi proprietari sono in vacanza.

Ecco tutte le accortezze e gli utili consigli per mettere in sicurezza la casa e partire tranquilli per le vacanze.

Per essere sereni e partire senza ansia e problemi, è bene mettere in pratica alcuni di questi consigli

a) È bene installare in casa un buon sistema di antifurto che rilevi qualsiasi movimento che avviene all’interno e all’esterno dell’abitazione. Quelli esterni devono essere messi alle porte ed alle finestre. Alcuni congegni di antifurto, hanno incorporato anche una telecamera e quelli di ultima generazione dispongono di un’app.

L’antifurto è il sistema più efficace per proteggere la casa dai ladri.

b) Adottare un sistema che ci permette di attivare qualche luce di sera all’interno della casa facendo credere che questa sia abitata.

c) Non fare accumulare la posta chiedendo a qualche familiare o vicino di casa di ritirarla.

d) Non fare mai entrare in casa nessuno che possa sembrare sospetto.

Molto spesso capita, che i ladri si presentino dicendo di essere operai o ragazzi delle consegne, per osservare l’interno della casa e vedere dove si possono trovare i beni costosi.

e) Evitare di mettere a conoscenza troppe persone della nostra assenza e di pubblicare durante la vacanza le foto sui social.

f) Informare i vicini di casa dell’assenza in modo che possano controllare l’abitazione.