Negli ultimi mesi è partita una vera e propria corsa nei negozi d’abbigliamento per acquistare dei precisi capi di tendenza. Si tratta di capi di vestiario di specifici colori o con precise rifiniture, e che la Redazione Moda di ProiezionidiBorsa intende illustrare. E se tutte desiderano questi capi di tendenza che finiscono in negozio in un baleno, cosa li caratterizza e come abbinarli alla perfezione? Ecco una mini guida alle tendenze glam del momento.

Il blazer azzurro pastello

Non è “un blazer” ma “il blazer”, quello azzurro pastello che spopola negli ultimi tempi. Con l’arrivo delle prime giornate primaverili, in molte sono alla ricerca di capi d’abbigliamento di colorazioni pastello. Un azzurro molto chiaro, un rosa delicato o un elegante verde salvia sono solo alcune di queste famose cromie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Allora spopolano i blazer pastello, anche se non è ben chiaro perché tutte desiderano questi capi di tendenza che finiscono in negozio in un baleno.

Incertezza sulle ragioni a parte, il blazer azzurro pastello sarà tra i protagonisti della prossima primavera, insieme a tutti i capi che seguono.

Jeans colorato e a gamba larga

Un’altra tendenza irrinunciabile è il jeans modello “boot cut” in colorazione fluorescente. Un bel fucsia accesso o un verde brillante sono solo poche delle infinite colorazioni disponibili.

Per quanto riguarda invece lo specifico modello, esso è il boot cut. Si tratta del jeans lungo e a gamba larga che la Redazione illustra tra i vari modelli di jeans, attualmente di moda, in questo articolo.

Sandalo aperto a gioiello

Per quanto riguarda le scarpe, tutte corrono ad acquistare il sandalo aperto a gioiello. Seppur le esigenze climatiche attuali prediligano ancora scarpe chiuse, nulla impedisce di correre ad acquistare in anticipo meravigliosi sandali gioiello.

Basterà attendere la stagione estiva per poter sfoggiare tutta la brillantezza di questa calzatura e la sua intramontabile eleganza.

Top e pantaloni allacciati sul ventre

L’ultima tendenza del momento racchiude maglie e pantaloni “tied up bottom”, ossia capi che si allacciano sulla vita. Si tratta di top scollati o di pantaloni con la vita non troppo alta, che presentano alle estremità dei lacci, da annodare sul ventre scoperto.

Una bella giacca oversize (e magari maschile) servirà a non lasciare il busto troppo scoperto e in vista. Quest’ultima è una tendenza che ritorna direttamente dagli anni Novanta.