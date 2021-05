Gli occhi sono lo specchio dell’anima, ma anche i capelli non scherzano! Il modo in cui trattiamo e acconciamo la nostra chioma, infatti, dice tantissimo di noi e della nostra personalità. E, se vogliamo essere originali e al passo coi tempi, c’è una sola cosa da fare. Provare un’acconciatura che sta davvero spopolando e che ci farà innamorare subito! Infatti, tutte da oggi hanno iniziato a portare i capelli in questo modo e quando lo scopriremo vorremo farlo assolutamente anche noi.

Foulard con un elegantissimo fiore tra i capelli da creare, un vero e proprio must per quest’estate

Il foulard è un accessorio molto usato durante l’estate. Si tratta di un tocco di eleganza, raffinatezza e simpatia davvero invincibile. E l’aspetto ancora più fantastico è che è davvero facile da indossare e si possono trovare tantissimi modi per renderlo originale. Uno di questi sta davvero spopolando e ci conquisterà in un nano secondo. Stiamo parlando del foulard con un fiore, un vero e proprio trend che quest’estate ci renderà super alla moda. Vediamo tutti i passaggi per realizzarlo.

Ecco come realizzare il nostro accessorio preferito che ci renderà bellissime e super alla moda

Mettiamo il foulard sulla nuca, portando i due estremi sulla nostra fronte. Ora, arrotoliamo questi ultimi, fino ad ottenere una striscia unica piuttosto spessa. Portiamola sulla base del foulard che ci ricopre la testa e, con molta attenzione, arrotoliamola su se stessa, fino a che non rimarrà nella nostra mano solo la punta. Quest’ultima andrà poi incastrata alla base del fiore che abbiamo appena creato. Questo look ci donerà un’aria fresca, simpatica e sbarazzina, perfetta per l’estate!

Perciò, tutte da oggi hanno iniziato a portare i capelli in questo modo e quando lo scopriremo vorremo farlo assolutamente anche noi.

