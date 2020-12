Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ci sono delle volte in cui, per dare un tocco di originalità alla nostra cucina, andiamo cercare delle idee in ogni angolo della casa. Tra tv, web e manuali cartacei di ogni sorta, chi più ne ha, più ne metta. Oggi, però, i nostri Esperti suggeriscono tutta l’originalità e il sapore in questo primo piatto a costo zero: il risotto con le ortiche. Non tremiamo all’idea di pungerci, considerando che in alcune tradizioni locali, l’assunzione alimentare delle ortiche è addirittura secolare. Assumere le ortiche significa anche fare scorta di minerali e di ferro, a tal punto che è spesso consigliata come pianta alleata degli anemici.

Gli ingredienti per quattro persone

Tutta l’originalità e il sapore in questo primo piatto a costo zero, con gli ingredienti per quattro persone:

380 grammi di riso dal risotto;

due litri di brodo, meglio se vegetale;

mezza cipolla;

400 grammi di ortiche fresche, o 20 grammi di quelle essiccate di erboristeria;

rosmarino;

origano;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe;

un tocco di panna da cucina, non necessario, ma per addolcire il gusto.

La preparazione

Ecco come preparare il nostro risotto super economico, i cui ingredienti possiamo trovare anche nelle zone verdi vicino a casa:

prendiamo la pentola e iniziamo inserendo dell’olio e la cipolla tagliata a pezzettini per formare il soffritto;

versiamo il riso e tostiamolo per qualche secondo, cominciando poi a rilasciare il brodo, mescolando sempre senza fermarsi, aggiungendo eventualmente, se di gradimento, del vino bianco;

inseriamo l’ortica e il rosmarino, ovviamente tritati, assieme a una spolverata di origano;

continuiamo a mescolare, inserendo continuamente il brodo per far cuocere il riso e salando, alla bisogna, aggiungendo anche un po’ di pepe;

a fine cottura, possiamo scegliere se mantenere il gusto originale rustico, oh addolcirlo leggermente con un po’ di panna. In entrambi i casi, il risultato sarà eccellente.

Approfondimento

