Ci avviciniamo con piacere al periodo dell’anno in cui mangeremo tutti di più. Come sottrarsi infatti a tortellini, lasagne, pasticci e via dicendo, senza tenere conto poi di tutti i dolci? Facciamo decisamente prima a coprire la bilancia fino al nuovo anno. Mettendoci comunque nell’ordine di idee di fare delle belle passeggiate, anche se c’è freddo. Anzi, come ricordano gli esperti, bruciamo molte più calorie facendo sport d’inverno che non d’estate. Quindi teniamo pronto il giubbotto vicino al tavolo e approfittiamo della buona cucina, ma poi con una passeggiata intensa. E a proposito di fitness, ecco tutta la salute e il benessere in questo primo straripante di omega 3 e minerali per un tripudio di sapore. Ci prendiamo un break dalle solite ricette e vediamo questa che siamo sicuri piacerà ai nostri Lettori. Anche per la sua velocità di esecuzione.

Che bontà questa pasta tutta salute

Per la nostra ricetta semplicissima di questa pasta, fatta per quattro persone, ci serviranno:

400 grammi di pasta corta, particolarmente consigliati i fusilli o le farfalle;

150 grammi di salmone affumicato;

200 grammi di asparagi;

qualche mandorla;

1 cucchiaio di vino bianco;

sale e pepe;

olio extravergine d’oliva.

Come possiamo ben vedere abbiamo praticamente tutto pronto.

Vediamo i passaggi semplicissimi di questa ricetta veloce:

mettiamo a bollire i fusilli o le farfalle, scolandoli poi al dente;

scottiamo i nostri asparagi con un po’ di olio e di sale, tagliandoli a pezzetti e inserendo subito dopo il salmone, tagliato a listarelle;

sfumiamo con del vino bianco secco, non troppo intenso e regoliamo di sale e pepe;

ultimo passaggio: riduciamo in granelli qualche mandorla e sbricioliamola nel nostro sugo, tenendone magari da parte un po’ per la guarnizione finale della pasta;

scoliamo e condiamo la pasta col nostro sugo.

Una ricetta tutta salute

Abbiamo preparato una ricetta che porta in dote vitamine, minerali, antiossidanti e acidi grassi omega 3. Un mix benefico per la salute del nostro organismo e la difesa del cuore. Salmone, asparagi e frutta secca formano infatti un trio di alleati molto preziosi, in grado anche di darci una mano nella lotta al colesterolo. Come ricordato anche nello studio che alleghiamo. E per un’altra ricetta da non perdere, ecco l’articolo di approfondimento.

