Manca ormai qualche giorno all’avvento del Natale. Molti di noi hanno cominciato da tempo ad addobbare la casa secondo tradizione, o magari qualche ritardatario lo farà nei prossimi giorni. Il Natale è fatto di addobbi sfavillanti, luci colorate, candele accese, cibo a volontà e ornamenti di tutti i tipi. Pertanto se dividiamo la nostra casa o il nostro appartamento con il cane, è bene fare attenzione ai possibili pericoli del Natale. Dunque, la parola d’ordine è: tutelare e proteggere il nostro amico a quattro zampe. Così da evitare di rovinarci le feste e provocare danni irreversibili al nostro amico.

Tuteliamo i nostri cani dai pericoli natalizi così da trascorrere con serenità e tranquillità le feste

Natale significa albero e presepe, ecco quindi che un occhio di riguardo per la corretta tutela del nostro amico fido lo dobbiamo verso questi addobbi. I nostri cani solitamente hanno il vizio di annusare tutto ciò che incontrano in giro per casa. Per cui dobbiamo prestare attenzione alle palline o agli addobbi in polistirolo che decorano il nostro albero. Potrebbero seriamente rappresentare un pericolo in più. Massima attenzione anche agli addobbi del presepe, bisogna evitare che il nostro fido provi a giocare con le decorazioni. Oltre a romperli mordicchiandoli, potrebbe ingoiarli involontariamente.

Prelibatezze pericolose

Ciò che richiede la nostra allerta maggiore è il cibo. Dovremmo imparare a non scioglierci dinanzi allo sguardo tenero e coccolone del nostro amico a quattro zampe. Non dobbiamo lasciarci intenerire, poiché quelli che per noi possono rappresentare deliziosi manicaretti, per il nostro cane, possono diventare un problema alquanto serio. Panettoni, cibi saporiti, frutta secca e frutta esotica saranno i protagonisti principali delle nostre tavole. Dovremo quindi tutelare il nostro amico a quattro zampe da questi pericoli. Un’attenzione particolare la dobbiamo avere verso i cibi che noi definiamo come vere e proprie prelibatezze.

I pericoli a tavola

Alcuni tipi di frutta come l’avocado, l’uva e l’uvetta potrebbero causare intossicazioni. Difatti, sarebbero sufficienti piccole quantità di avocado per provocare i classici sintomi di avvelenamento: vomito e diarrea. Da evitare anche la frutta secca poiché di difficile digeribilità: noci, pistacchi e mandorle. Altri cibi che potrebbero portare a serie problematiche sono le cipolle, e i prodotti contenenti caffeina. Infatti, l’ingestione di cipolle potrebbe causare disturbi come vomito, diarrea e dolori addominali. I prodotti con caffeina potrebbero causare sintomi come il vomito e l’aumento della frequenza cardiaca.

Ovviamente, per qualsiasi evenienza è bene tenere a portata il contatto telefonico di un veterinario reperibile anche durante le festività.

