Siamo ormai abituati ad essere tutti molto esposti sui social. Pubblichiamo foto, contenuti di ogni genere, storie e vicende personali. Può capitare che alcuni contenuti o foto che vediamo su profili altrui ci interessino particolarmente e che decidiamo di scaricarli per pubblicarli altrove. Rischiamo forse di violare la privacy di qualcuno? E la nostra privacy è sufficientemente tutelata?

Tutela della privacy ed uso delle foto sui social network

In materia di privacy tutti abbiamo sentito parlare della normativa europea rappresentata dal GDPR (Regolamento UE 2016/679 ), cui la nostra normativa nazionale è stata adeguata con il Decreto legislativo 10/08/2018 n° 101, G.U. 04/09/2018. I principi generali della normativa, per quanto qui di interesse, sono i seguenti. Intanto il cosiddetto “codice della privacy” ha voluto dare importanza centrale alla possibilità, per il soggetto di cui si tratta, di revocare in ogni momento l’autorizzazione al trattamento dei propri dati.

Il problema è la difficoltà di mettere in pratica lo stop. Basti pensare che la funzione per la cancellazione dei dati non è affatto evidenziata sui siti internet o sui social media. Dobbiamo cercare attentamente sotto la voce impostazioni per poter cancellare il nostro account.

Tuttavia la chiusura dell’account comporta l’uscita totale dal social network in questione, e non solo l’eliminazione di alcune foto o circostanze un tempo narrate, come l’utente invece vorrebbe fare.

L’uso dei nostri contenuti da parte del social

Se anche possiamo abbandonare il social network non possiamo cancellare le nostre foto o altri contenuti che ormai ho condiviso e reso pubblici.

Forse non abbiamo prestato sufficiente attenzione, ma all’atto dell’iscrizione abbiamo accettato una clausola importante. Quella secondo cui le nostre foto, informazioni personali ed altri contenuti rimangono proprietà del social stesso. La giustificazione fornita, per esempio, dal social network di Zuckerberg, è che se un domani l’utente volesse di nuovo iscriversi troverebbe invariati tutti i suoi contenuti. Ma intanto noi non siamo completamente padroni dei nostri dati.

Scaricare e condividere foto altrui

Ecco altre informazioni circa la tutela della privacy ed uso delle foto sui social network. Come già precisato il proprietario delle foto e dei contenuti è l’autore, mentre il social network ha solo una licenza di utilizzo dei contenuti dei propri iscritti. Siamo abituati a condividere foto e contenuti altrui sul medesimo social su cui le vediamo. Vi tranquillizziamo dicendo che questo non è reato. Invece scaricare foto da un social per trasferirle su un altro, rispetto al quale il proprietario di quell’immagine non ha mai dato consenso all’utilizzo, potrebbe crearci qualche problema. Lo ha chiarito il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12076 del 1 giugno 2015.

La sentenza

Afferma il Tribunale che, anche dopo la pubblicazione sul social network, la foto rimane proprietà del suo autore. Quindi il diritto alla proprietà dell’immagine, che la Legge sul diritto d’autore tutela, non vengono meno con la pubblicazione dell’immagine su un social.

Se scarichiamo quella foto per trasferirla su altri social possiamo essere passibili di violazione del diritto d’autore e potremmo dover risarcire il danno all’autore della foto stessa.

Quanto all’onere della prova spetta a chi utilizzi la foto estratta da un social che quel file scaricato non rientra tra quelli protetti da proprietà intellettuale.