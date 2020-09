In tempi di crisi post coronavirus, le truffe finanziarie non sembrano essersi fermate; anzi il numero di malintenzionati on line sembra addirittura cresciuto. Per questo bisogna prestare massima attenzione, soprattutto quando si parla del proprio denaro. Quando si gestiscono i soldi e si deve investire non si deve lasciare nulla al caso.

Truffe finanziarie: stai alla larga da questi 11 siti

La CONSOB ha ordinato l’oscuramento di 11 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari. L’Autorità si e’ avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies); in base a questo decreto CONSOB può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Truffe finanziarie: stai alla larga da questi 11 siti oscurati dalla CONSOB

La CONSOB ha disposto l’oscuramento:

Dinengo Partners LTD (sito internet https://marketsdock.com

Jean Pierre Technologies LTD (sito internet jp.finance

KBS Capital Markets LTD (sito internet topcapitalfx.com)

NorthfintechFX Trading Services Ltd (sito internet northfintechfx.co)

“Wallwood Broker” (sito internet https://wallwoodbroker.com)

Uptos Ltd (sito internet uptos.org)

-Equalizer Ltd (sito internet marketfxc.com)

“Inter Media Ltd” (sito internet cfgtrades.com)

“Acquantum AG” (sito internet acquantum.eu);

“Matrix banco” (sito internet https//matrixbanco.com)

“247 First Invest” (sito internet https://247firstinvest.com)

279 siti oscurati negli ultimi 14 mesi

Sale, così, a 279 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019; ovvero da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Puoi vedere la lista completa sul sito della CONSOB.

Ahimè questa è una lista inevitabilmente destinata ad allungarsi perchè sono all’ordine del giorno le truffe finanziarie on line. Per questo è necessaria massima diligenza nella selezione di intermediari e fornitori di servizi.

In ogni caso su Proiezionidiborsa avremo un occhio sempre attento e vigile al fine di allertare i risparmiatori sui rischi delle truffe finanziarie.