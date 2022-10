Truffa del trading online per telefono, come riconoscerla e tutelarsi

Sempre più spesso ignari cittadini vengono contattati telefonicamente per essere invogliati a fare trading online. Ma quando si può incorrere in una truffa?

Negli ultimi anni chiunque abbia un conto corrente online può fare trading ed investire il proprio denaro nei mercati finanziari o in Borsa. Lo scopo, ovviamente, è quello di ricavare un guadagno tra il prezzo a cui si acquista e quello a cui si vende. E il tutto sembra abbastanza semplice, alla portata di tutti. Ma non è così. Si tratta di un meccanismo rischioso che potrebbe portare anche alla perdita dell’intero capitale investito. E proprio per questo andrebbe lasciato fare a chi se ne intende di mercati. Per poter aver anche la più piccola possibilità di guadagno, infatti, è fondamentale avere competenze che aiutino a comprendere come e quando investire. Ora però c’è anche il rischio di una truffa del trading online per telefono, dalla quale ci si deve saper difendere.

I contatti telefonici

Ma sempre più spesso, anche chi non sa minimamente cosa sia il trading, viene contattato telefonicamente per fare degli investimenti. Che ovviamente vengono descritti come la cosa più semplice del Mondo. In molti casi si tratta di procacciatori di clienti che prendono una percentuale dalla piattaforma per ogni iscritto che portano.

In altri casi si tratta di veri e propri truffatori che hanno lo scopo di sottrarre il patrimonio al malcapitato. E non sempre è facile capire la sottile differenza. Perchè qualsiasi piattaforma chiede al nuovo cliente di versare una cifra minima di denaro per iniziare ad investire.

Truffa del trading online per telefono, come funziona?

Nelle possibili truffe in questo settore a giocare un ruolo determinante è l’aspetto psicologico di chi vuole investire online senza averne le competenze. I facili guadagni, praticamente senza fare nulla.

E proprio il fatto delle promesse di ingenti guadagni con pochi investimenti dovrebbe far scattare i primi campanelli d’allarme. Solitamente la truffa si consuma per telefono e può arrivare sia da un numero straniero che italiano.

Lo scopo della chiamata è quello di indurre il cliente a fare un investimento e solitamente la persona che chiama si presenta con credenziali false. La promessa che fanno è quell di investire una somma irrisoria per avere guadagni altissimi. E già qui ci si dovrebbe chiedere da dove dovrebbero arrivare questi soldi…

Come si consuma la truffa?

Inizialmente al cliente si fanno investire poche centinaia di euro e per acquisire la sua fiducia, si dimostreranno i primi timidi guadagni. In un secondo momento, per accedere a guadagni maggiori la richiesta sarà quella di investire somme più grandi. Ma a questo punto inizieranno le inevitabili perdite del capitale investito. Ed il fantomatico broker diventerà irreperibile al telefono.

E solo a questo punto ci si renderà conto di essere stati vittima di una truffa e di aver perso non solo i guadagni stellari promessi. Ma anche i grossi capitali investiti.

Come tutelarsi?

Le somme investite potrebbero essere recuperate in sede civile richiedendo alla controparte un risarcimento. Ma questo solo se c’è un regolare contratto firmato e una controparte a cui formulare la richiesta.

Se, invece, l’incauto investitore si è affidato ad un fantomatico broker senza richiedere credenziali e senza avere il nominativo di una piattaforma, c’è poco da fare. Si può procedere con una denuncia verso ignoti ma sarà molto difficile riuscire a recuperare quanto perduto.