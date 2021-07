Non importa se guidiamo una bicicletta da corsa, un motorino o una regina della strada da 1.000 cavalli. Trucchi e protezioni viso, per chi usa le due ruote ogni giorno per andare al lavoro o a scuola, sono indispensabili. Perché in quel momento la nostra pelle è particolarmente esposta a vento, sole, umidità, smog e persino insetti.

Ma anche quelli che utilizzano un casco integrale non sono esentati dalla beauty routine dei bikers. Ecco il trucco viso unisex perfetto per chi usa la moto e la bici tutti i giorni, con i consigli degli Esperti di Beauty di ProiezionidiBorsa.

La bellezza è un traguardo

Per mantenere bella la nostra pelle, proteggiamola sempre applicando, prima di salire in moto, una buona crema. Una setosa idratante o una ricca crema nutriente se l’epidermide è molto secca. In estate scegliamo una base trasparente che abbia anche una protezione solare.

Anche gli uomini non devono dimenticare di idratare, soprattutto il contorno occhi che, nonostante gli occhiali e i caschi, è molto dimenticato. Anche se soggetto a continue contrazioni che a lungo andare segnano il viso con le antiestetiche “zampe di gallina”.

Niente macchie sul casco

Le macchie di unto sul casco sono un classico, sia al maschile che al femminile. Applichiamo un fondotinta o una BB Cream “no transfer”, per evitare pasticci e rimozioni involontarie del prodotto.

Alcune donne amano fissare la base con un velo di cipria, per garantirsi maggiore tenuta. Soprattutto in estate, bisogna scegliere un fard in polvere e non in crema. Va applicato concentrandoci sulla parte alta delle guance.

Se utilizziamo un casco integrale, ricordiamoci di applicarlo sugli zigomi. Per non ritrovarci quasi subito le guance coperte di chiazze rossastre.

Trucco viso unisex perfetto per chi usa la moto e la bici tutti i giorni

Ombretti, mascara e matite non devono finire nelle pieghette intorno agli occhi. In estate cambiamo beauty case, adottiamo solo prodotti waterproof.

Molte donne che usano moto e motorini preferiscono dare intensità agli occhi con uno o due colori al massimo e lasciare le labbra molto naturali.

Il balsamo per labbra è indispensabile, anche per gli uomini. In effetti lipstick, lacce e lucidalabbra “calamitano” i moscerini.