L’arrivo dell’estate e delle belle giornate significa solo una cosa: zanzare. Potrebbe significare anche allergia, ma questa colpisce solo alcune persone. Le zanzare invece prendono di mira un po’ tutti. E di modi per allontanarle ce ne sono moltissimi. Partendo dagli spray per la pelle fino ad arrivare alle famose zanzariere.

Queste, che si trovano su finestre e portefinestre, sono soggette al tempo e allo sporco. Motivo per cui vanno assolutamente lavate. Si possono lavare magari quando si stanno per pulire i vetri di casa, in questo modo si prendono due piccioni con una fava.

Ecco allora un trucco veloce e facile per pulire la zanzariera senza rovinarla. Abbiamo già affrontato il tema zanzariera e di come pulirla in passato (cliccare qui per scoprire altri metodi), ma oggi vogliamo aggiungere un ulteriore rimedio a quelli già esistenti.

Trucco veloce e facile per pulire la zanzariera senza rovinarla

Il trucco che vogliamo presentare oggi è molto semplice e abbastanza intuitivo. Ovviamente dato che le zanzariere sono oggetti molto delicati si consiglia di fare questo procedimento con molta cura e attenzione. E soprattutto senza troppa forza.

Quello che occorre è una bacinella con acqua calda, del sapone per i piatti e una scopa. La prima cosa da fare è pulire bene la scopa da ogni residuo di polvere presente, per evitare che si attacchi alla zanzariera. Altrimenti il nostro lavoro sarà nullo.

Ora che la scopa è pulita, versare del sapone per i piatti nell’acqua calda, immergere la scopa nella bacinella e poi passarla sulla zanzariera, come se si stesse dipingendo una parete di casa. Una volta lavata bene, possiamo passare all’asciugatura. Questa è possibile farla sia tramite un panno sia direttamente con i raggi del sole. Una volta poi asciutta è possibile dare una seconda mano, ma solo se necessario. Se la zanzariera è pulita non ce ne sarà bisogno.

Ed ecco allora un altro semplice metodo per tenere le zanzariere pulite senza rovinarle.