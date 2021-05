Il 2020 che ha registrato un calo drastico nelle cerimonie di matrimonio. Purtroppo, a causa della pandemia, sono tante le coppie che hanno dovuto posticipare il grande giorno. Ma ora sembra essersi aperto uno spiraglio di luce. Tra vaccini e norme un po’ più permissive, sarà possibile festeggiare con amici e parenti. E godersi la giornata del grande sì in compagnia. Anche se per il momento ridotta e con qualche limitazione. Quindi è il momento di dedicarsi agli ultimi dettagli.

Trucco sposa 2021, le tendenze di quest’anno tra il classico naturale e lo chic originale

Il trucco sposa è tradizionalmente molto delicato. Quasi completamente nude. Quel che si definisce “un filo di trucco”. Ma negli ultimi anni le tendenze stanno cambiando. Le spose stanno diventando più moderne. E cercano per questo motivo un trucco che rispecchi il loro modo di essere. Ma ce n’è sempre per tutti i gusti. Vediamo insieme quali sono le tendenze di quest’anno!

Il tradizionale intramontabile riadattato ai tempi che corrono

Purtroppo, non possiamo ancora liberarci della mascherina. Quindi è importante scegliere, prima di tutto, un fondotinta no-transfer. Che non macchi la mascherina, ma che non si sciolga subito dal viso. Una cipria velata è la soluzione per una pelle di pesca impeccabile. Per gli occhi, ormai focus principale si può scegliere uno sfumato leggero. Lo smokey eye con tonalità calde, tra marrone e beige perlato. Se vogliamo osare un po’ una linea di eyeliner marrone per allungare l’occhio. E il rossetto? Opaco e color nude, è l’ideale.

Osiamo con un po’ di illuminante in più e sguardo profondo

Per chi vuole catturare l’attenzione è l’ideale. In fondo questo è il giorno degli sposi. Gli sguardi devono essere tutti puntati su di loro. E le spose lo sanno bene. Illuminante sugli zigomi, dai colori freddi. In contrasto con un blush pesca. Occhi ben definiti, perché no, con una linea un po’ più spessa di eyeliner nero. Ma con una bella sfumatura sopra e sotto la rima degli occhi. Un mascara volumizzante e via. Chi lo dice che si deve scegliere per forza il trucco naturale? Per le labbra se adatto alla nostra carnagione, un bel marrone chiaro, opaco. Purtroppo, i gloss con la mascherina non reggeranno.

Ecco il trucco sposa 2021, le tendenze di quest’anno tra il classico naturale e lo chic originale. Se amiamo la tradizione, con il classico non sbagliamo mai. Ma perché non tentare con un mix dei due, il risultato sarà impeccabile.

