Quando ci avviciniamo al mondo del giardinaggio e cerchiamo di realizzare un orto spesso ci imbattiamo in problemi e limitazioni. Ad esempio, il nostro terreno potrebbe non essere esposto nel modo migliore per far crescere delle piante rigogliose. Potremmo anche non avere a disposizione un vero e proprio terreno, ma solo un balcone o un terrazzo. In ogni caso, progettare un orto o anche solo decidere di coltivare delle verdure ci costringe a considerare lo spazio. Quanto spazio abbiamo a disposizione e dove? Qualunque sia la risposta questo sarà l’articolo giusto. Parleremo infatti di un trucco pratico ed economico per coltivare chili e chili di questo delizioso tubero in meno di 1 metro quadrato anche in balcone.

Come sfruttare al meglio lo spazio

Quando si ha che fare con uno spazio limitato per le nostre coltivazioni o vogliamo risparmiarlo, in molti ricorrono un certo stratagemma. In realtà si tratta di un concetto molto semplice. Se non abbiamo spazio in orizzontale lo possiamo sfruttare in verticale. E così che è nata l’idea di creare dei giardini verticali. Abbiamo parlato ad esempio di come utilizzare un tubo in PVC per far crescere delle fragole in pochissimo spazio. Oggi invece proponiamo un nuovo progetto per crescere delle patate in meno di 1 metro quadrato di spazio.

Trucco pratico ed economico per coltivare chili e chili di questo delizioso tubero in meno di 1 metro quadrato anche in balcone

Per prima cosa rechiamoci dal nostro negozio di giardinaggio o fai da te e selezioniamo del legno di buona qualità. Avremo bisogno di assi larghe 20 cm. Consideriamo che avremo bisogno di circa 20 m di legname. Con queste assi, infatti, creeremo 5 quadrati con lati di 1 m ciascuno. Se non abbiamo gli strumenti adatti in casa, possiamo chiedere agli addetti di tagliare le assi della misura che vogliamo. Serviranno anche quattro paletti alti 1 m e una confezione di viti o chiodi.

Torniamo a casa e formiamo il nostro quadrato con quattro assi. Fissiamo i paletti agli angoli interni del quadrato con delle viti e continuiamo a creare quadrati con il resto delle assi. Impiliamoli al primo riempendoli ogni volta con terra e patate mano a mano che la pianta cresce. Infatti, dobbiamo lasciar emergere lo stelo dal terreno almeno di una decina di centimetri per permettergli di continuare a crescere. Una volta mature, potremmo raccogliere le patate rimuovendo le assi alla base, così da estrarre le patate che ci servono.