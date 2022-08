Il peggior incubo degli italiani durante l’estate è di scoprire proprio al momento di mettersi a tavola che non c’è acqua fresca nel frigorifero. In questi casi, sono i cubetti di ghiaccio nel freezer che possono salvarci. Ma come fare se anche i cubetti di ghiaccio non sono disponibili? Non perdiamo le speranze, perché c’è un’altra soluzione per avere acqua freschissima sempre disponibile anche se sia il frigorifero che il vassoio del ghiaccio sono vuoti. Vediamo come fare.

Le bottiglie in vetro sono meglio di quelle di plastica

La soluzione semplicissima è di congelare delle bottiglie di vetro vuote. Se congeliamo delle bottiglie di vetro, poi basterà riempirle con acqua a temperatura ambiente per rinfrescare immediatamente l’acqua anche senza cubetti di ghiaccio. Pensiamo, ad esempio, al modo in cui in molti bar o pub viene servita la birra: in bicchieri ghiacciati che rinfrescano immediatamente la bevanda. Possiamo fare la stessa cosa con l’acqua. Ovviamente è meglio utilizzare per questo scopo delle bottiglie di vetro, oppure delle caraffe in vetro.

Trucco per rinfrescare l’acqua da mettere in tavola senza ghiaccio né frigo

Un altro trucco davvero semplicissimo è quello di mettere in una caraffa d’acqua una busta di verdure congelate, ovviamente dopo averla sciacquata accuratamente. In questo modo, la busta di verdure congelate fungerà da cubetto di ghiaccio, rinfrescando immediatamente l’acqua.

Un ulteriore trucco consiste nel congelare per averla sempre pronta una bottiglia d’acqua piena soltanto per un terzo. Quando la tiriamo fuori dal congelatore, la riempiamo con acqua del rubinetto che verrà raffreddata immediatamente.

Un ulteriore consiglio

Usare una bottiglia ghiacciata è un trucco per rinfrescare l’acqua anche quando non l’abbiamo messa in frigo. Se non abbiamo a disposizione il congelatore c’è ancora un altro modo per rinfrescare l’acqua: bagniamo la bottiglia e posizioniamola direttamente nel getto di un condizionatore. L’aria fredda del condizionatore raffredderà l’acqua, e il processo di evaporazione delle goccioline sulla superficie della bottiglia accelererà ancora di più il raffreddamento.

Se ci troviamo all’esterno, possiamo immergere la bottiglia d’acqua in una fontana, un ruscello, o sotto il getto di una pompa da giardino per raffreddare immediatamente il contenuto della bottiglia. Un’altra opzione è di raccogliere il ghiaccio che si forma nel freezer, metterlo in una busta di plastica pulita, e immergere la busta nell’acqua che vogliamo raffreddare.

