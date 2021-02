Oggi tratteremo un tema che potrà sembrare alquanto banale, ma che banale non è. Ovvero sveleremo un trucco per lavare il frullatore senza metterlo in lavastoviglie, e ovviamente non stiamo parlando nemmeno di lavarlo a mano. Quindi come lavare il frullatore senza lavastoviglie e senza mani? Ora lo vediamo subito.

Il frullatore in cucina è senz’altro molto utile. Quando si tratta però di lavarlo ci possono essere delle difficoltà. Infatti ad esempio magari la spugnetta all’interno non si riesce a passare per bene. Pulire le lame fa paura perché potrebbero scivolare. In lavastoviglie invece va ad occupare spazio inutile, e non è nemmeno detto che tutti in casa la posseggano.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Trucco per lavare il frullatore senza metterlo in lavastoviglie

Dunque vediamo allora ora come lavare questo frullatore praticamente non facendo nulla. Magari abbiamo finito di frullare un milkshake, oppure i fagioli se stiamo facendo la crema di fagioli. Ora sarà necessario rimuovere dal frullatore quello che è stato preparato e posizionarlo su un piatto. Quello che occorre fare è smontare il frullatore e sciacquarlo sotto acqua corrente per rimuovere i pezzi grossi di cibo residuo, ovviamente se ve ne sono. In caso contrario allora non sarà necessario mettere in atto questo passeggio.

Successivamente nel frullatore inserire dell’acqua del rubinetto, circa ¼ del contenitore e ora aggiungere del sapone per i piatti. Chiudere il frullatore e azionarlo. Subito inizierà a crearsi una schiuma che tramite il movimento circolare delle lame andrà a pulire il frullatore. Praticamente il frullatore in questo modo si lava da solo. Una volta che sono state azionate 2 o 3 volte le pale, svuotare il contenitore. Ora, sia le lame sia il contenitore di plastica dovrebbe essere pulite senza alcuna traccia di sporco. Si consiglia dopo averlo lavato comunque di dargli una sciacquata sotto il rubinetto.

Approfondimento

Molti non lo sanno ma il limone è perfetto da usare anche in queste situazioni.