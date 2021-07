Con l’estate, vogliamo goderci gli spazi esterni della nostra casa. Chi ha un giardino, ha davvero un tesoro. Ma bisogna prendercene cura. Tagliare l’erba, difendere le piante dai parassiti. Estirpare le erbacce e soprattutto annaffiare l’erba. Questo normalmente richiede impegno e può essere anche dispendioso. Ma se ci fosse un modo più economico per far fronte a questa esigenza, non lo attueremo subito? Pensiamo proprio di sì. Per questo abbiamo trovato un trucco per irrigare il prato del giardino senza spendere un euro e riciclando.

Niente di complesso

La prima cosa che pensiamo quando dobbiamo annaffiare l’erba è che abbiamo due soluzioni. La prima consiste nell’armarsi di pazienza. Perché con olio di gomito andiamo a bagnare manualmente con il tubo tutto il giardino. E questo richiede tempo. La seconda soluzione è quella di comprare e montare un sistema di irrigazione. Questo poi automaticamente, quando lo accendiamo, annaffia tutto il giardino. Ma in questo caso andiamo a spendere un po’ di soldi. Inoltre il montaggio dell’impianto non è sempre molto semplice. Ma con quello che andremo a svelare possiamo dimenticarci di questi problemi. Andiamo a vedere di che si tratta nelle prossime righe.

Trucco per irrigare il prato del giardino senza spendere un euro e riciclando

Quello che ci serve lo utilizziamo spesso per poi buttarlo dopo ogni uso. Stiamo parlando di una semplice bottiglia di plastica. Una da un litro o un litro e mezzo. Dobbiamo fare dei piccoli fori sparsi lungo la superficie della bottiglia. Soprattutto nella parte centrale. Saldare bene il tubo dell’acqua alla bottiglia. Magari usiamo del nastro adesivo isolante. Mettiamola poi al centro del prato. Oppure usiamo più bottiglie in vari punti. Tutto dipende dalle dimensioni del giardino. Apriamo l’acqua a potenza medio-alta. Una volta che la bottiglia sarà piena, l’acqua uscirà da tutti i fori. Così andrà in tutte le direzioni a varie distanze, bagnando tutta l’erba. Ecco che abbiamo creato da soli un ottimo irrigatore per il nostro giardino. Senza spendere niente e riciclando la plastica.