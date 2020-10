Gli occhi marroni sono i più comuni in tutto il mondo ed anche i più facili da truccare.

Hanno però delle regole ben precise di make up, infatti questo va associato in base al colore dei capelli.

Ecco il trucco per gli occhi marroni in base al colore dei capelli

Occhi marroni e capelli biondi

Le ragazze e le donne con gli occhi castani e i capelli biondi, possono “usare” un trucco che valorizzi lo sguardo e donargli una maggiore profondità. Un ottima idea, è quella di sfumare l’ombretto e la matita nera e utilizzare un mascara per allungare le ciglia. Per dare risalto agli occhi, consigliamo di lasciare le labbra al naturale. Questa tipologia di make up è denominata smokey eyes ed è consigliato per la sera.

Per il trucco giornaliero, si consigliano dei colori dalle tonalità calde, sfumando sulle palpebre un ombretto marrone, applicando un punto luce con un ombretto dorato nell’angolo interno dell’occhio. Le labbra rimarranno sempre al naturale o con un po’ di lucido trasparente. Applicare successivamente il mascara.

Le altre associazioni di colore e cosa scegliere

Trucco per gli occhi marroni in base al colore dei capelli: occhi marroni e capelli castani

Per questa tipologia, bisogna associare il make up al colore della pelle.

Se il proprio incarnato tende al chiaro, occorre scegliere il fondotinta giusto, un colore simile al beige chiaro o avorio.

Se l’incarnato è scuro, il fondotinta sarà di un colore simile all’ambrato o tendente al biscotto.

È importante, dare risalto agli occhi, facendoli emergere dal resto del viso. Se la pelle e gli occhi sono scuri, optare durante il giorno, per un ombretto che va dal colore del bronzo, oppure arancio o oro anticato. Per la sera, un ombretto nero, viola, porpora o blu.

Per chi ha un incarnato chiaro, i colori saranno il beige perla, il viola, il marrone rosato per il giorno. Invece, per la sera si opta per delle tinte tipo il verde scuro o il prugna.

Applicare sulle palpebre superiori una matita marrone o nera.

Le labbra possono essere colorate con rossetti di colore bordeaux o fucsia per chi ha la pelle scura. Per coloro che hanno un incarnato chiaro vanno bene i rossetti nelle tonalità dell’arancio, rosso aranciato o rame.

Occhi marroni e capelli rossi.

Gli occhi castani con i capelli rossi, acquistano ancora più fascino.

Le donne con queste caratteristiche, specie se naturali, stanno molto bene con i trucchi dai colori nude, il beige, il rosa, il marrone, oro, e champagne.

Per la sera sono perfetti i colori oro e borgogna. Applicati sugli occhi sono meravigliosi e creano un bellissimo contrasto con l’iride. Anche gli ombretti verde oliva, verde militare e verde scuro sono molto utilizzati.