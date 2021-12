Possiamo lasciare i nostri ospiti a bocca aperta in tantissimi modi. Con una cena della Vigilia deliziosa, con un pranzo di Natale superbo, con il nostro look alla moda, e anche con il make up giusto. Quello perfetto per le feste. Il trucco occhi Natale e Capodanno, ecco la tendenza che mette in risalto lo sguardo e ingrandisce l’occhio, e che sta spopolando. Un trucco per gli occhi simile allo smokey eye, ma che smokey non è. Questo make up è amatissimo da molte persone, anche se realizzarlo nel modo corretto è abbastanza difficile, ma lo smokey eye ha fatto breccia nei cuori di tantissimi. Oggi proponiamo una variante di questo perfetta per le feste natalizie.

Trucco occhi Natale e Capodanno, ecco la tendenza che mette in risalto lo sguardo e ingrandisce l’occhio

Il make up, che sta spopolando sempre di più, è l’halo eye. Questa tipologia di trucco è perfetta per chi ha occhi piccoli, perché ponendo il focus sulla parte centrale dell’occhio andrà a ingrandirlo. Inoltre questo make up renderà i nostri occhi super brillanti. Ed ecco come possiamo creare il famoso halo eye.

La prima cosa, fondamentale, è applicare del primer sulla palpebra mobile dell’occhio. In questo modo il trucco resterà lì attaccato e durerà più a lungo. Poi ci servirà un ombretto scuro e mat, uno simile di una nuance più bassa sparkling e infine un mascara nero.

Ora mettiamo il nostro primo ombretto sulla palpebra superiore che andremo a sfumare, come se fosse uno smokey, verso la fine dell’occhio. Poi, prendiamo il secondo ombretto che abbiamo scelto e con le dita picchiettiamolo nel mezzo della palpebra. Ovviamente ora prendiamo un pennello pulito e sfumiamo ai lati. Questo passaggio è fondamentale, altrimenti rimarrà tutto concentrato al centro dell’occhio. Non sfumiamolo però troppo, perché se no perderà il suo gioco di contrasti con i lati che devono essere scuri. E per completare il look aggiungiamo sulle ciglia il mascara nero. Ed ecco che abbiamo creato un perfetto halo eye.

Come colori per le feste puntiamo magari sui toni del bronzo oppure su quelli oro. Ma possiamo virare anche su quelli del marrone, del verde o del blu. C’è chi ama i colori accesi e quindi perché non scegliere il rosso, il giallo, l’arancione o il viola. L’importante è che poi il trucco faccia match con quello che indossiamo. Evitiamo colori che non si abbinano con il nostro look.

