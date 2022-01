Trucco naturale e capelli degni degli anni ’90 per chi sceglie questi cosmetici per viso e chioma

Dedicare del tempo alla propria persona è una delle attenzioni che ogni donna dovrebbe sempre riservare a se stessa. Che si tratti di donne che trascorrono a casa gran parte del loro tempo, di lavoratrici o studentesse, qualche coccola non è un crimine. L’utilizzo di precisi prodotti consente di avere un effetto revival anni Novanta.

Si tratta di avere la sensazione di tornare a quegli anni importantissimi per make up e chiome voluminose. Ecco i prodotti che non possono proprio mancare nella trousse di una donna che fatica ad accettare un trucco carico per la vita quotidiana.

Pelle morbida e ombretto raffinato

La base ha sicuramente tantissima importanza nel trucco viso, ma non serve chissà quale raccomandazione. Il consiglio è di scegliere una texture del colore giusto e abbastanza uniformante. A tal proposito, sembrerebbe preferibile scegliere prodotti ad azione rimpolpante, che aiutano a camuffare qualche ruga di troppo. Realizzare un trucco naturale e capelli degni degli anni ’90 è davvero facile per chi segue questi consigli.

In una perfetta palette Revival anni ’90, poi, non possono mancare 4 tonalità. Si tratta di oro, ambra, terracotta e marrone cioccolato.

Può trattarsi di un perfetto mix di consistenze metallizzate e ombretti glitter, ma l’importante è garantire almeno questa varietà cromatica. E per avere uno sguardo più giovane anche dopo 50 anni bisogna truccare così gli occhi marroni o verdi.

Labbra irresistibilmente carnose

Per le labbra, non può mancare una matita color ruggine per ricreare il famoso contorno labbra tipico di quegli anni. Ma bisognerebbe sceglierne una ricca di olio di Jojoba e Burro di Karité per evitare l’odioso “effetto rughette” sul contorno labbra, che invecchia terribilmente.

Per ottenere un effetto ancor più cremoso, usare come rossetto una Lip Tint in Stick che svolga anche l’effetto di Primer. Così facendo, con una sola passata, è possibile idratare le labbra e colorarle a lunga durata. Il colore è rigorosamente un rosa molto delicato o un color caffè molto tenue.

Un perfetto trucco naturale e capelli degni degli anni ’90 per chi sceglie questi cosmetici per viso e chioma

Per fare un salto negli anni Novanta anche i capelli sono importantissimi. Nello specifico, 2 prodotti consentono di ottenere il volume tipico di questi anni. Servirebbe, innanzitutto, il Salty Sea in Spray, ovvero un prodotto che dona un effetto opaco ai capelli, eliminando la lucentezza provocata dall’eccesso di sebo. Così facendo è anche più facile realizzare i famosi caschetti bombati. In ultimo, una cera modellante al quarzo, che fisserebbe i capelli senza renderli duri.

Lettura consigliata

Sarà impossibile abbandonare queste abitudini di make up dopo averle conosciute.