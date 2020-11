La colla in casa è molto utile, ma come bisogna fare per rimuoverla? Basti pensare a tutto lo scotch che si usa, anche sul muro. Oppure semplicemente si ha voglia di rimuovere un’etichetta, ma l’oggetto rimane sempre pregno di colla.

La colla ha i suoi pro e i suoi contro

I pro sono sicuramente che è utilissima in casa, i contro è che viene via molto difficilmente, il che la rende un oggetto molto valido da usare. Ma se rimane delle colla su una superficie come si può rimuovere in modo facile, istantaneo e soprattutto ecologico? Ecco un trucco geniale per rimuovere i residui di colla dalle superfici.

Bisogna usare l’olio d’oliva

Sì, l’olio d’oliva non serve solo a condire l’insalata o a cucinare, ma ha tantissime altre funzioni all’interno della casa. Infatti l’olio è un trucco geniale per rimuovere i residui di colla dalle superfici, da qualsiasi superficie.

In casa si hanno magari delle bellissime sedie trasparenti di plastica con l’etichetta sopra? Come levarla senza lasciare danni o segni di colla? Sicuramente quello che si può fare è prima bagnare l’etichetta con dell’acqua calda e vedere se questa va via. In caso contrario allora entra in gioco il nostro amato olio.

Infatti se si unge un batuffolo di cotone con dell’olio d’oliva, quello che si ha in casa, e si picchietta per bene sull’etichetta questa si impregnerà del prodotto. Una volta che l’etichetta è bagnata per bene, rimuovere delicatamente il pezzo di carta. L’etichetta si dovrebbe togliere con una semplicità superlativa, è possibile però che dei residui di colla restino sulla superficie. Prendere dunque altro olio e strofinare la superficie.

Ora l’etichetta sarà rimossa del tutto e non vi saranno più segni di colla. Procedere poi a lavare la superficie come si è soliti fare a seconda del materiale di questa.

