Per tutti coloro che desiderano un piano cottura in acciaio brillante abbiamo un super trucco. Ogni volta che si lavano ad esempio i fornelli oppure il rubinetto, questi non vengono mai di un pulito brillante. Ma come mai uno spesso si chiede. Alla fine il procedimento per la pulizia è corretto. Vediamo ora in breve qual è il giusto procedimento per pulire bene l’acciaio.

L’acciaio e la sua non brillantezza

Un piano cottura brillante e pulito sicuramente non viene fuori dal cappello, come succede con il coniglio dei maghi. Ma per averlo bisogna pulire molto bene questa superficie e con molta attenzione, perché l’acqua piena di calcare tende a rovinare questo materiale.

Il primo step fondamentale è quello di usare un prodotto specifico per l’acciaio, se invece si preferisce usare un prodotto naturale allora si consiglia di usare l’aceto. Insomma bisogna usare dei prodotti delicati per pulire l’acciaio. Ora con una spugnetta pulire bene la superficie dallo sporco e infine con un panno in microfibra asciugare il tutto, rimuovendo gli aloni. Ora la cucina dovrebbe essere senz’altro pulita e senza batteri. Ma questo acciaio non è brillante. Ed ecco allora un trucco geniale per lucidare l’acciaio della cucina con questo prodotto.

Il prodotto magico

Per avere una cucina brillante infatti basterà usare un prodotto veramente banale: l’olio per bambini naturale. I prodotti per bambini sono usatissimi anche dagli adulti, soprattutto perché sono molto delicati: magari sulla pelle o sulla cute. Ma non solo, perché sono perfetti anche per lucidare l’acciaio.

Infatti basta versare un po’ d’olio su un panno in microfibra, e con questo lucidare la superficie della cucina. Al termine dell’operazione la cucina brillerà veramente di luce propria. Ed ecco svelato il trucco geniale per lucidare l’acciaio della cucina con questo prodotto magico.

