Marmellata che esce da tutte le parti? Il ripiano della cucina è piano di barattolini? I nostri amici non ne possono più di ricevere come regalo barattoli di marmellata? Ecco allora un trucco geniale per far fuori la marmellata rimasta.

Soprattutto quando si è piccini, e magari non si ama la frutta, i genitori per farne mangiare un po’ ai propri figli comprano la marmellata. Questa crema di frutta ovviamente si può fare anche in casa con la frutta di stagione, senza andare al supermercato per acquistarla.

Inoltre se si fa la marmellata in casa è più facile controllare le dosi. Quelle che si vendono al supermercato sono spesso piene di zuccheri, che non fanno proprio benissimo alla salute. Mentre invece se la si fa in casa, si può tranquillamente scegliere la giusta quantità di zucchero da inserire.

Trucco geniale per far fuori la marmellata rimasta

Vediamo assieme ora come è possibile utilizzare la marmellata avanzata e dire basta a barattolini in giro per casa. Ovviamente con la marmellata il primo pensiero che uno fa è quello di fare una crostata. Be’ non è l’unica cosa che si può fare.

Infatti la marmellata può essere aggiunta a dello yogurt bianco e in questo modo si avrà un ottimo yogurt di frutta. Oppure si possono fare i cornetti, o croissant, ripieni alla marmellata. E ancora è possibile fare delle ottime girelle di pasta sfoglia con la marmellata.

I bambini vanno pazzi per le crepes alla cioccolato, ma questo è possibile sostituirlo con la marmellata. E infine con l’arrivo delle festività è possibile fare anche degli ottimi muffin, che saranno ripieni di frutta invece che di gocce di cioccolato.

Insomma la creatività in cucina non manca e con la marmellata ci si può fare veramente di tutto, oltre alla solita crostata. Quindi è arrivato il momento di scegliere cosa si preferisce cucinare e non far scadere la marmellata avanzata.

