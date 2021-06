Sì, il cordino che tiene gli occhiali è tornato di moda. Infatti tantissime maison hanno inserito questo oggetto nella loro gamma prodotti. Questo si può sia usare per gli occhiali da vista sia per quelli da sole.

Il cordino serve principalmente ad evitare che gli occhiali si rompano nel caso in cui dovessero scivolare dal naso e cadere per terra. Ciò perché il cordino essendo attorno al collo evita la caduta degli occhiali al suolo.

Non a tutti però piace. Alcuni proprio non riescono a portarlo, soprattutto se al collo si hanno già magari tante collane. Il cordino potrebbe ingarbugliarsi con queste e sarebbe la fine. Ecco allora un trucco geniale e invisibile fai da te per evitare che gli occhiali scivolino senza usare il cordino.

Basta una cannuccia

Risolveremo il problema degli occhiali che scivolano solo utilizzando una cannuccia. Infatti ci occorre solo una semplice cannuccia, se fosse in plastica riciclata ancora meglio poiché è sostenibile. Vediamo allora come trasformare questo oggetto di plastica in un oggetto comodo e che salverà i nostri occhiali.

Trucco geniale e invisibile fai da te per evitare che gli occhiali scivolino senza usare il cordino

La prima cosa da fare quindi è prendere una cannuccia. Cerchiamo di prenderla dello stesso colore dei nostri capelli oppure rosa se si hanno i capelli corti. Ora tagliamo con delle forbici un pezzo di cannuccia lungo circa 5 centimetri o meno. Poi tagliamo un altro pezzo, lungo sempre 5 centimetri o meno.

Sul nostro tavolo da lavoro ora dovremmo avere due pezzi di cannuccia ognuno lungo 5 centimetri. Ora ad un’estremità di un pezzo facciamo una piccola incisione e ci infiliamo l’asta degli occhiali. Stessa cosa facciamo sull’altro cercando di fare l’incisione alla stessa altezza. Infiliamo l’asta nel foro ed ecco che il gioco è fatto. I due pezzi di cannuccia posizionati dietro le orecchie andranno ad evitare la caduta degli occhiali.

