Le rughe possono formarsi sul viso per molti motivi. Il più frequente consiste nel naturale processo di invecchiamento del corpo. Con il passare degli anni, la pelle perde elasticità e idratazione, favorendo la comparsa di solchi cutanei. Questi possono essere inizialmente sottili e diventare, con il tempo, molto più marcati. Tra le aree del viso maggiormente soggette alla formazione di rughe ci sarebbe la fronte. Questa, anche in giovane età, potrebbe cominciare a solcarsi di lievi rughe orizzontali. Sarebbero dovute alla tendenza all’espressione corrucciata. La fronte, però, non è solo attraversata da solchi per lungo. Dopo i 40 anni, infatti, potrebbe comparire un inestetismo che la attraversa nel senso opposto, in verticale quindi, tra le sopracciglia.

Le rughe del leone

Oltre alle rughe orizzontali, sulla zona della fronte possono comparire le rughe del leone. Il curioso nome è dovuto alla somiglianza di queste, quando molto marcate, con l’incavo presente tra gli occhi del felino. Le rughe del leone sono solchi verticali che possono formarsi in mezzo alla fronte e tra le sopracciglia. Compaiono in genere dopo i 40 anni e possono essere più o meno accentuate, a causa di espressioni facciali o per l’età.

Con il tempo, contrarre i muscoli facciali porterebbe un cedimento cutaneo. Il collagene viene meno, per cui si fa presente, quindi, in maniera costante la ruga del leone. Il vizio del fumo e l’esposizione solare non protetta potrebbero, inoltre, accentuarla.

Trucchiamo la ruga del leone e lo spazio tra le sopracciglia con un prodotto idratante che ringiovanisce subito il viso

Certamente guardarsi allo specchio e sembrare il re della foresta non fa piacere. Ma non dobbiamo pensare che l’unica soluzione sia un costoso intervento di chirurgia plastica. Possiamo infatti risolvere questo problema, che ci fa avvilire davanti allo specchio, grazie al make up. L’aiuto, in questo caso, arriverebbe da un cosmetico davvero particolare come la bb cream. Si tratta di una crema cosmetica colorata, simile al fondotinta ma molto più leggera e dalle proprietà idratanti. Per attenuarle, dovremo stendere la bb cream sulle rughe leonine, picchiettando delicatamente.

Illumineremo quindi il contorno occhi con un correttore liquido, per portare su di essi l’attenzione. Se trucchiamo la ruga del leone con la bb cream, la vedremo notevolmente ridotta. E appariremo subito più giovani. Ricordiamo, però, di non aggiungere la cipria: la sua consistenza in polvere accentua le rughe anziché camuffarle.

