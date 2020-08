Come sarebbe bello non dover stirare. Molti di noi non riescono a farne a meno perché i panni sono stropicciati, troppe camicie da stirare, le lenzuola fanno meno volume nei cassetti e così via.

Spesso si accumulano montagne di panni, per mancanza di tempo, e ci si avvilisce solo a guardarli. Per non parlare del periodo estivo, stirare diventa una vera tortura!

I trucchi per stirare meno e in poco tempo vi permettono di non stirare più tutto quello che vi capita sotto mano. Potrete risparmiare tante ore di fatica e usare il tempo per dedicarlo a cose che vi piacciono, in più risparmiate sulla bolletta della luce. Basta essere accorti nell’usare alcuni trucchi molto semplici da eseguire e si stirerà molto meno o per nulla.

Trucchi per stirare meno e in poco tempo

Trucco n. 1

Occorre scegliere un programma di lavaggio breve e cercare di non ammassare troppi panni in lavatrice.

Selezionare una centrifuga breve.

Trucco n. 2

Stendere immediatamente i panni in modo tale da non farli appallottolare.

Trucco n. 3

Girare a rovescio i capi e percuoterli in modo tale che le fibre comincino a distendersi.

Trucco n. 4

Lisciate i panni mentre li stendete e cercate di adoperare mollette che non lascino il segno.

Trucco n. 5

Per lavare lenzuola e copri piumoni adoperare i sacchetti di cotone a retina. Inserire le lenzuola ben piegate negli appositi sacchetti della stessa misura, nel senso che devono essere molto aderenti alle lenzuola piegate. Terminato il lavaggio le lenzuola escono ancora piegate. Tirarle, aprirle e stenderle ben piegate.

Trucco n. 6

Se avete spazio occorre appendere le camicie e le t-shirt sulle gruccette.

Trucco n. 7

Tirare bene gli orli, le tasche e le cuciture dei capi.

Trucco n. 8

Una volta che il bucato è asciutto non formare una montagna ma piegarlo subito.

Trucco n. 9

Quando i panni sono asciutti stirarli con le mani, metterli su una superficie piana e tirarli con le mani senza rovinarli, piegarli e riporli nell’armadio.