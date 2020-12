Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



“Verrò, ma deve essere una cena seria. Odio le persone che prendono i pasti alla leggera” così Oscar Wilde diede iniziò ad un suo celebre romanzo. Se si riferisse al suo amore per la frittura, non ci è dato sapere. Questo poeta illuminato descrisse, con estrema sintesi e innata eleganza, un sentimento irrefrenabile per il cibo in tutte le sue sfaccettature.

Alcune ricette, più di altre, riescono a conquistare il cuore di tutti. Il punto di forza è la loro rapidità di esecuzione, dettaglio importantissimo è in grado di renderle popolari in tutto il mondo.

I trucchi per friggere in maniera impeccabile sono tantissimi e permetteranno di non commettere più i soliti errori.

Utilizzare l’olio adatto

Prediligere un olio con un punto di fumo alto, garantirà una perfetta cottura alle nostre pietanze evitando la formazione di molecole particolarmente nocive per l’organismo. L’olio “E.V.O” con il suo punto di fumo, che si attesta tra 165° e 180° rappresenta una soluzione intermedia per donare sapore e leggerezza. Basandoci su dati tecnici, invece, olio di girasole e olio di palma sarebbero i più indicati per il loro punto di fumo molto alto, circa 250°.

Attenzione alle quantità

Mai friggere tutto in una volta. Meglio porzionare in parti di piccole dimensioni per permettere che l’olio sia assorbito poco alla volta, permettendo di poterlo riutilizzare più a lungo.

Utilizzare attrezzature professionale

L’utilizzo di attrezzature ad hoc, è utile per garantire innumerevoli vantaggi tra cui:

Velocizzare le tempistiche, in campo professionale spopolano svariati modelli di friggitrici elettriche dotate di cestelli, in maniera sempre minore invece si utilizzano le padelle antiaderenti. Sconsigliatissimo usare coperchi. La condensa che si forma ammollisce l’impanatura che tenderà a staccarsi facendo perdere la croccantezza raggiunta sino a quel momento.

Donare maggior leggerezza, le moderne tecnologie consentano di utilizzare l’aria per cucinare ogni preparazione in modo salutare e altamente digeribile

Assimilati i principali trucchi per friggere in maniera impeccabile spariranno incertezze e problemi, un’ottima notizia per tutti gli amanti della cucina.

