È importante avere delle piante in casa, specie se non si hanno spazi all’esterno in termini di terrazza o giardino. Esse anzitutto purificano l’aria e fanno bene all’umore. Ma soprattutto sono dei magnifici complementi d’arredo che rendono più bello, accogliente e originale il nostro ambiente domestico.

Vediamo allora dei trucchi per arredare casa con piante e fiori e lasciare tutti a bocca aperta.

Come scegliere tra tanti tipi di piante disponibili

Analizziamo in primis lo spazio di cui disponiamo. In spazi piccoli (tipo un soffitto basso: qui alcuni suggerimenti), valutiamo la possibilità di piante lunghe e strette e comunque non di grandi dimensioni.

A seguire consideriamo anche la forma della pianta che in qualche modo dovrà adattarsi allo stile dell’appartamento. Un genere country o rustico dell’arredo meglio si sposa a piante con dei fiori anche colorati. Se invece lo stile dell’appartamento è minimal, prediligiamo piante dai fiori meno variopinti e dalle forme più stilizzate e geometriche.

Subito dopo aver individuato gli spazi disponibili e inquadrato lo stile della casa, è il momento di scegliere il tipo di pianta. Questo dipenderà anche dalla luminosità del luogo in cui esse andranno posizionate. Optiamo per Aspidistra, Kenzia, Sanseveria in caso di ambienti con poca luce.

Ovviamente sulla scelta finale inciderà anche il nostro pollice verde. Cioè la nostra maggiore o minore propensione a prenderci cura, nel tempo, di tutto il verde domestico. Qui al link, ad esempio, presentiamo 4 piante da interno di grande effetto adatte anche a principianti che non hanno il pollice verde.

Qualche esempio nella scelta del tipo di pianta in base alla stanza

In cucina prediligiamo le erbe aromatiche. Il rosmarino, la salvia, il basilico, saranno così a portata di mano per essere utilizzati come ingredienti per le nostre ricette. In più regaleremo un tocco di verde e di aroma all’ambiente, il che risulterà davvero piacevole. Scegliamo perciò una mensola, un davanzale oppure addirittura posizioniamo le piantine al centro della tavola.

Il bagno è invece la stanza di casa sempre più umida. Felce, Aloe vera, Bambu’ sono perfette in questo ambiente. Potremo essere posizionate in un angolo sul pavimento, oppure su un mobile o lungo il bordo della vasca.

Concludiamo con i trucchi per arredare casa con piante e fiori e lasciare tutti a bocca aperta

Infine il salotto, ovvero l’ambiente in cui si ricevono gli ospiti e si resta in relax. Qui le piante possono davvero donare quel tocco estetico in più all’ambiente. Se il salotto è un ambiente unico, grande e luminoso, potremo scegliere degli angoli per creare con le nostre piante delle vere composizioni.

In alternativa potremo addirittura creare una separazione dell’ambiente. Dunque, riempire il vuoto, in qualche modo, con una parete centrale con delle mensole su cui disporre le piante. Se il soffitto è alto, potremo utilizzare delle piante più grandi come la Strelitzia o il Ficus. Oppure piante più scenografiche, da accostare a pareti chiare e vuote, come il Philodendro Xanadu o la Dracena marginata.

